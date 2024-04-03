«Он накрыл еще четыре броска, а я ничего не мог поделать». Йокич о дуэли с Вембаньямой
Никола Йокич исполнил данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы.
На послематчевой пресс-конференции у центрового «Денвера» спросили, сказал ли он что-либо 1-му номеру драфта-2023 из «Сан-Антонио» после этого эпизода.
«Я сказал ему, что если ты заблокируешь еще один бросок, то я... Но он накрыл еще четыре попытки после этого, а я ничего не мог с этим поделать», – признался 2-кратный MVP НБА.
«Наггетс» победили со счетом 110:105. Йокич набрал 42 очка, 16 подборов и 6 передач, Вембаньяма – 23 очка, 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов.
Никола скромен и лучший игрок мира сейчас !
За Вембой будущее и квадрубл, возможно не один