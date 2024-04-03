«Он накрыл еще четыре броска, а я ничего не мог поделать». Йокич о дуэли с Вембаньямой

Никола Йокич исполнил данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы.

На послематчевой пресс-конференции у центрового « » спросили, сказал ли он что-либо 1-му номеру драфта-2023 из « » после этого эпизода.

«Я сказал ему, что если ты заблокируешь еще один бросок, то я... Но он накрыл еще четыре попытки после этого, а я ничего не мог с этим поделать», – признался 2-кратный MVP .

«Наггетс» победили со счетом 110:105. Йокич набрал 42 очка, 16 подборов и 6 передач, – 23 очка, 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов.