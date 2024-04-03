Никола Йокич набрал 42 очка и 16 подборов в победном матче с «Сан-Антонио» Вембаньямы

«Денвер» победил «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы – 110:105.

Лидер «Наггетс» набрал 42 очка (18 из 32 с игры, 5 из 6 с линии), 16 подборов и 6 передач.

За 38 минут он также записал на свой счет 1 перехват и 2 блок-шота.

«У Вембаньямы сегодня 600 блок-шотов (француз набрал 23 очка, 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов – Sports.ru), зато мы победили», – сказал серб после игры.