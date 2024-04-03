Никола Йокич набрал 42 очка и 16 подборов в победном матче с «Сан-Антонио» Вембаньямы

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Денвер» победил «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы – 110:105.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 42 очка (18 из 32 с игры, 5 из 6 с линии), 16 подборов и 6 передач.

За 38 минут он также записал на свой счет 1 перехват и 2 блок-шота.

«У Вембаньямы сегодня 600 блок-шотов (француз набрал 23 очка, 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов – Sports.ru), зато мы победили», – сказал серб после игры.

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4 комментария
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и сюда пришла эта хворь
<впишите название команды> <впишите имя игрока>

правда на футбольной ветке имя игрока это обычно какой-то русский.

Так почему не пишете Денвер Йокича, Филадельфия Эмбиида, ГСВ Карри? Гулять так гулять
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Вемби всё ближе к квадруплу
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Ответ Jan Paskel
и сюда пришла эта хворь <впишите название команды> <впишите имя игрока> правда на футбольной ветке имя игрока это обычно какой-то русский. Так почему не пишете Денвер Йокича, Филадельфия Эмбиида, ГСВ Карри? Гулять так гулять
Редакторам бесполезно это говорить, они считают это своей фишкой, типа модно, наверное. Думают, что это выглядит эксклюзивно, на самом деле убого
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