Дрэймонд Грин: «Виктор Вембаньяма должен стать лучшим защищающимся игроком года»
Дрэймонд Грин поменял мнение относительно новичка «Сперс» Виктора Вембаньямы.
«Я знаю, что некоторое время назад сказал, что Вемби не должен стать лучшим защищающимся игроком года. Я солгал. Вемби должен стать лучшим защищающимся игроком года.
Потому что он великолепен в защите. То, как он влияет на игру на своей половине площадке, создает проблемы соперникам. Они начинают идти в проход под кольцо, но поворачивают и идут в другую сторону. Это проблема. И это блок-шот в некотором смысле. Ты идешь на кольцо, чтобы исполнить лэй-ап, видишь Вемби и идешь в другую сторону. Это блок-шот.
Я не знаю, в какой лаборатории его создали, но я хочу создать себе сына в этой лаборатории. Невероятный чувак», – сказал форвард «Голден Стэйт».
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так дуй с женой к папе Вемби, он замутит