Дрэймонд Грин: «Виктор Вембаньяма должен стать лучшим защищающимся игроком года»

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Дрэймонд Грин Виктор Вембаньяма Баскетбол

Дрэймонд Грин поменял мнение относительно новичка «Сперс» Виктора Вембаньямы.

«Я знаю, что некоторое время назад сказал, что Вемби не должен стать лучшим защищающимся игроком года. Я солгал. Вемби должен стать лучшим защищающимся игроком года.

Потому что он великолепен в защите. То, как он влияет на игру на своей половине площадке, создает проблемы соперникам. Они начинают идти в проход под кольцо, но поворачивают и идут в другую сторону. Это проблема. И это блок-шот в некотором смысле. Ты идешь на кольцо, чтобы исполнить лэй-ап, видишь Вемби и идешь в другую сторону. Это блок-шот.

Я не знаю, в какой лаборатории его создали, но я хочу создать себе сына в этой лаборатории. Невероятный чувак», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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16 комментариев
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"я хочу создать себе сына в этой лаборатории"
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так дуй с женой к папе Вемби, он замутит
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Игрока из худшей команды лиги (после Детройта и Вашингтона) награждают титулом лучшего защищающегося 😅
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Ответ Kudim41
-Дайте Дончичу МВП! -Не, у них мало побед. (Тут победы важны) -Дайте Вемби дипоя ! -но они же вообще на дне таблицы! -неважно, вы видели его блок-шоты? Как же бесят это лицемерие и неуважение
Не твой вот и бесишься)
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Надеюсь ему дадут хороших партнёров по команде, чтобы он не тратил время как ЛеБрон в начале карьеры.
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Это невозможно в этом году, Гобер заслуженно заберет приз защиты.
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Кстати с Денвером в концовке был момент, когда уже после девятого блока от Вемби, как раз он Джексона приземлил с мячом, Денвер Брауна вывел практически на пустое кольцо, и тот вместо простого лейапа отбежал от кольца и скинул на дугу Портеру. Просто потому что увидел Виктора, который развернулся в его сторону и делал шаг к кольцу. Расстояние там было приличное, но против такой быстрой шпалы непонятно как играть, фиг знает, на что он вообще способен. А вдруг успеет накрыть? В принципе нормально получилось - открытая трешка, Портер попал, но сам момент показательный был. Люди реально боятся атаковать из-под дырки, если Вемби где-то в пределах видимости.
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Ответ Daishi
Эта преждевременная полировка утомила. Какой ему DPOY?) Его прямая зона ответственности - большие соперника, все остальное побочка и в этой зоне он лажает по полной. Даже гном Грин, который больше 15 очков стреляет пару-тройку раз за сезон, умудрился насовать против него.))
где же он лажает, если соперники действительно уходят от него из прохода? стоит посмотреть матч с денвером. там видно было, что бывает, когда не уходят.
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Ответ dev0
"То, как он влияет на игру на своей половине площадке, создает проблемы соперникам. Они начинают идти в проход под кольцо, но поворачивают и идут в другую сторону. Это проблема. И это блок-шот в некотором смысле. Ты идешь на кольцо, чтобы исполнить лэй-ап, видишь Вемби и идешь в другую сторону." В простонародии это называется эффект Гобера.
сорян, но гобер больше 2.5 блока в сезон за карьеру два раза делал . это совсем не исторический уровень этого скилла.ну и конечно это не на том уровне, чтобы от прохода уходить.
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Ответ Ваня Аналитик
ну, да, - за счет габаритов....на самом деле Грин делает в сторону Виктора реверанс- лучший Защитник с большой буквы - он сам...
яо чего так не играл в защите? а Бобан? а тако фол?
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