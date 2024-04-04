Брайан Уиндхорст о партнере для Виктора Вембаньямы: «Это должен быть тот, кто согласится быть Скотти Пиппеном»
Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал на тему будущего «Сперс».
«Скажу следующее. «Сперс» должны построить состав вокруг Виктора Вембаньямы. Но по итогам последних игр считаю, что появится игрок или пара, которые продумают ситуацию наперед и захотят оказаться в «Сан-Антонио». Игроки посмотрят на эту ситуацию и посчитают, что смогут стать напарником для Виктора. И у команды есть место для того, чтобы сделать это.
Предполагаю, что это не будет молодой игрок на первом максимальном контракте. Думаю, что это будет кто-то на втором контракте, кто понимает, что он не первый номер. Это должен быть игрок, который скажет: «Хорошо, я согласен быть Скотти Пиппеном». И быть на этапе карьеры, на котором ему это нужно», – спрогнозировал Брайан Уиндхорст.