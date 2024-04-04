Брайан Уиндхорст о партнере для Виктора Вембаньямы: «Это должен быть тот, кто согласится быть Скотти Пиппеном»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал на тему будущего «Сперс».

«Скажу следующее. «Сперс» должны построить состав вокруг . Но по итогам последних игр считаю, что появится игрок или пара, которые продумают ситуацию наперед и захотят оказаться в « ». Игроки посмотрят на эту ситуацию и посчитают, что смогут стать напарником для Виктора. И у команды есть место для того, чтобы сделать это.

Предполагаю, что это не будет молодой игрок на первом максимальном контракте. Думаю, что это будет кто-то на втором контракте, кто понимает, что он не первый номер. Это должен быть игрок, который скажет: «Хорошо, я согласен быть ». И быть на этапе карьеры, на котором ему это нужно», – спрогнозировал Брайан Уиндхорст.