Брайан Уиндхорст о партнере для Виктора Вембаньямы: «Это должен быть тот, кто согласится быть Скотти Пиппеном»

Теги Сан-Антонио НБА Скотти Пиппен Брайан Уиндхорст Виктор Вембаньяма Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал на тему будущего «Сперс».

«Скажу следующее. «Сперс» должны построить состав вокруг Виктора Вембаньямы. Но по итогам последних игр считаю, что появится игрок или пара, которые продумают ситуацию наперед и захотят оказаться в «Сан-Антонио». Игроки посмотрят на эту ситуацию и посчитают, что смогут стать напарником для Виктора. И у команды есть место для того, чтобы сделать это.

Предполагаю, что это не будет молодой игрок на первом максимальном контракте. Думаю, что это будет кто-то на втором контракте, кто понимает, что он не первый номер. Это должен быть игрок, который скажет: «Хорошо, я согласен быть Скотти Пиппеном». И быть на этапе карьеры, на котором ему это нужно», – спрогнозировал Брайан Уиндхорст.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
может быть Скотти Пиппен мл. согласится?
+4
0
+4
Я бы сказал ему нужен Джон стоктон, который будет вести игру, отдавать по 15 передач, из которых 13 на вемби
+3
0
+3
Ответ unrecyclable
может быть Скотти Пиппен мл. согласится?
Может даже Ларса
+2
0
+2
Ответ Антон Нестеренко
В ближайшее лето мало кто станет свободным агентом с возможностью так просто присоединиться. Клэй, Сиакам, Харден, Хэйворд, Тобайас Харрис, Дерозан - те, кто получает около максималки при этом. Ну и кто из них годится в компанию к Вите? Может, через год... или условный Леброн/Пол Джордж откажутся от опции игрока.
Ему нужен партнёр не старше 30 лет. Надолго перечисленных игроков не хватит, особенно Хардена, Хейворда и Томпсона. Им осталось максимум 2 сезона.
0
0
0
Ответ Турбомарсоход
Ему нужен партнёр не старше 30 лет. Надолго перечисленных игроков не хватит, особенно Хардена, Хейворда и Томпсона. Им осталось максимум 2 сезона.
Такие в ближайшее время не освобождаются.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий