Энджел Риз выставила свою кандидатуру на драфт женской НБА
Звезда NCAA Энджел Риз заявила, что будет участвовать в драфте женской НБА-2024.
21-летняя баскетболистка объявила о своем решении в интервью женскому журналу о моде Vogue.
«Я люблю делать все по-крупному. Я не хотела делать это по-простому», – заявила Риз.
Баскетболистка призналась, что Серена Уильямс вдохновила ее сообщить эту новость при помощи модной фотосессии. Легендарная тенниссистка объявила о завершении карьеры в сентябрьском номере журнала Vogue в 2022 году.
В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» NCAA.