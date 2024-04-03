Энджел Риз выставила свою кандидатуру на драфт женской НБА

Звезда NCAA Энджел Риз заявила, что будет участвовать в драфте женской НБА-2024.

21-летняя баскетболистка объявила о своем решении в интервью женскому журналу о моде Vogue.

«Я люблю делать все по-крупному. Я не хотела делать это по-простому», – заявила Риз.

Баскетболистка призналась, что Серена Уильямс вдохновила ее сообщить эту новость при помощи модной фотосессии. Легендарная тенниссистка объявила о завершении карьеры в сентябрьском номере журнала Vogue в 2022 году.

В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» .