Энджел Риз выставила свою кандидатуру на драфт женской НБА

Теги Серена Уильямс женская НБА NCAA университет Луизиана Стэйт Баскетбол

Звезда NCAA Энджел Риз заявила, что будет участвовать в драфте женской НБА-2024.

21-летняя баскетболистка объявила о своем решении в интервью женскому журналу о моде Vogue.

«Я люблю делать все по-крупному. Я не хотела делать это по-простому», – заявила Риз.

Баскетболистка призналась, что Серена Уильямс вдохновила ее сообщить эту новость при помощи модной фотосессии. Легендарная тенниссистка объявила о завершении карьеры в сентябрьском номере журнала Vogue в 2022 году.

В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» NCAA.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий