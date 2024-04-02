Энджел Риз: «Постоянно подвергалась нападкам после победы в NCAA. С тех пор я была несчастна»

Теги NCAA университет Луизиана Стэйт Баскетбол

Энджел Риз рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» NCAA.

Лидер «Тайгерс» заявила, что стала подвергаться всевозможным нападкам после победы в чемпионате NCAA в 2023 году.

«Я просто стараюсь оставаться сильной. Я так много пережила, столь многое повидала. Множество раз подвергалась атакам. Угрозы смертью, объективация, нападки, но я каждый раз оставалась сильной. Стараюсь делать это для моих одноклубниц, потому что не хочу, чтобы они видели меня подавленной. Хочу быть рядом с ними. И мне хочется, чтобы все понимали, что я – обычный человек.

Все это происходило с того момента, как я выиграла чемпионат NCAA. С тех пор я была несчастна.

Все это напрягает, но я не стану другой. Не собираюсь меняться, останусь тем, кто я есть, и буду стоять на этом. Надеюсь, маленькие девочки, которые смотрят на меня, будут вдохновлены моим примером», – призналась Риз.

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