Пол Пирс о Кейтлин Кларк: «Белая девушка положила чернокожих девчонок на колени и отшлепала»

Пол Пирс высказался об игре Кейтлин Кларк против Луизианы Стэйт.

«Мы увидели, как белая девушка из Айовы сделала это с группой чернокожих девчонок. Она завоевала мое уважение.

Она сделала это не с другими белыми девушками из Колорадо или откуда-то еще. Она сделала это с девушками из LSU, которых мы считали крутыми, действующими чемпионами. Она положила их на колени и отшлепала», – сказал бывший игрок .

Айова обыграла Луизиану Стэйт (94:87) в четвертьфинале «Мартовского безумия» . Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.