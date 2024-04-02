Пол Пирс о Кейтлин Кларк: «Белая девушка положила чернокожих девчонок на колени и отшлепала»
Пол Пирс высказался об игре Кейтлин Кларк против Луизианы Стэйт.
«Мы увидели, как белая девушка из Айовы сделала это с группой чернокожих девчонок. Она завоевала мое уважение.
Она сделала это не с другими белыми девушками из Колорадо или откуда-то еще. Она сделала это с девушками из LSU, которых мы считали крутыми, действующими чемпионами. Она положила их на колени и отшлепала», – сказал бывший игрок НБА.
Айова обыграла Луизиану Стэйт (94:87) в четвертьфинале «Мартовского безумия» NCAA. Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.