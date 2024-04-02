Пол Пирс о Кейтлин Кларк: «Белая девушка положила чернокожих девчонок на колени и отшлепала»

Теги Пол Пирс НБА NCAA университет Луизиана Стэйт университет Айова Кейтлин Кларк Баскетбол

Пол Пирс высказался об игре Кейтлин Кларк против Луизианы Стэйт.

«Мы увидели, как белая девушка из Айовы сделала это с группой чернокожих девчонок. Она завоевала мое уважение.

Она сделала это не с другими белыми девушками из Колорадо или откуда-то еще. Она сделала это с девушками из LSU, которых мы считали крутыми, действующими чемпионами. Она положила их на колени и отшлепала», – сказал бывший игрок НБА.

Айова обыграла Луизиану Стэйт (94:87) в четвертьфинале «Мартовского безумия» NCAA. Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.

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15 комментариев
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Интересный сценарий, надо будет поискать на Pornhub!..)
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Кстати женский баскетбол действительно огненный в NCAA. Кейтлин я бы вообще на месте Пистонс силком в Мичиган вывез, картину точно не испортит)
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Пирс какой затейник...
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Ответ havoc3
Женский баскетбол - это пародия на баскетбол.
Какая чушь.
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Пирс пивка накатил видимо, судя по его цитатам вечерним
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Ответ Alex.K71
Интересный сценарий, надо будет поискать на Pornhub!..)
Ten girls and one ball
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Черные вечно подчёркивают "белость", а потом ноют про "расовые стереотипы" и "цвет кожи не важен". Ладно бы только Пирс и Аринас это делали, недалёкого ума люди, но это же повсеместно.
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Thanks a lot))
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Ответ vufer
Почему нельзя? Можно. Но только черным, а иначе - расизм.
Черных можно называть черными, нельзя неграми ток называть.
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