Майкл Джордан – третий в рейтинге знаменитостей-миллиардеров по версии Forbes

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Чикаго Леброн Джеймс НБА Баскетбол

Forbes представил рейтинг самых богатых знаменитостей 2024 года.

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан занял третье место в списке. Состояние легендарного защитника «Чикаго» составляет 3,2 млрд долларов.

В 2015 году Джордан стал первым спортсменом-миллиардером. Баскетболист заработал более 1,8 миллиарда долларов от партнерских отношений с брендами, наиболее известным из которых является бренд Nike Jordan. В 2010 году Джордан приобрел клуб НБА «Шарлотт» за 175 миллионов долларов, а в августе 2023-го он продал его за 3 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занимает режиссер и продюсер Джордж Лукас с состоянием 5,5 млрд долларов. На второй строчке – режиссер Стивен Спилберг (4,8 млрд).

Также в список из 14 знаменитостей попали Леброн Джеймс (11-е место, 1,2 млрд) и Мэджик Джонсон (12-е место, 1,2 млрд)

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6 комментариев
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Да... Мы чужие на этом празднике жизни
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Ответ Клей Томпсон
Лукасу заплатили за самое дорогое изнасилование в мировом кинематографе.
мульты Южного парка про Дисней владелец Звездных войн это самое лучшее что есть на Земле
+1
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Ответ Cruel Snake
Да... Мы чужие на этом празднике жизни
Не унывай
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Ответ mold-cel
а там точно не надо начинать бороться за права белых?
Джордж Лукас с состоянием 5,5 млрд долларов. На второй строчке – режиссер Стивен Спилберг (4,8 млрд)
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