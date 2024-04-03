Майкл Джордан – третий в рейтинге знаменитостей-миллиардеров по версии Forbes

Forbes представил рейтинг самых богатых знаменитостей 2024 года.

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан занял третье место в списке. Состояние легендарного защитника « » составляет 3,2 млрд долларов.

В 2015 году Джордан стал первым спортсменом-миллиардером. Баскетболист заработал более 1,8 миллиарда долларов от партнерских отношений с брендами, наиболее известным из которых является бренд Nike Jordan. В 2010 году Джордан приобрел клуб НБА «Шарлотт» за 175 миллионов долларов, а в августе 2023-го он продал его за 3 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занимает режиссер и продюсер Джордж Лукас с состоянием 5,5 млрд долларов. На второй строчке – режиссер Стивен Спилберг (4,8 млрд).

Также в список из 14 знаменитостей попали (11-е место, 1,2 млрд) и (12-е место, 1,2 млрд)