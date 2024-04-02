Майкл Пейдж: «Майкл Джордан был бы просто зверем в ММА»

Майкл Пейдж считает, что Майкл Джордан мог бы стать бойцом смешанных единоборств.

«Кто из игроков мог бы стать бойцом ММА? Я назову . Достаточно изучить его карьеру и все такое, послушать, что о нем говорят, особенно в документальном фильме. Судя по тому, что говорят, он создает собственные сценарии, которые не обязательно должны быть реальными.

Это интересная черта характера. И я думаю, что в этом ты тоже должен быть своего рода злом. Так что, если он может придумать историю в своей голове и использовать ее в качестве мотивации, то он был бы просто зверем в ММА», — сказал британский боец UFC.