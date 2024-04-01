Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс обновил еще один рекорд НБА.

Звездный форвард «Лейкерс» обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА (регулярный чемпионат плюс плей-офф).

39-летний Джеймс набрал 40 очков во встрече с «Бруклином» (116:104) в воскресенье. Для него это 672-й матч с 30 и более очкам, у Джордана за карьеру 671 игра с подобной результативностью.

Джеймс также стал вторым игроком в истории НБА после легендарного экс-защитника «Чикаго», который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.

Леброн делает это во второй раз, у Джордана три таких матча.

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20 комментариев
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Джордан сыграл 1072 игры, Леба 1485
+25
-2
+23
Ответ Antony78
Джордан сыграл 1072 игры, Леба 1485
в новости не про регулярку, а про карьеру.
Леба 1768 матчей
Майкл 1251 матчей
+14
-1
+13
Ответ Antony78
Джордан сыграл 1072 игры, Леба 1485
Вообще-то все на Спортсе давно знают - Джордан отыграл 6 сезонов и всегда выигрывал! А это неправильная статистика
+15
-10
+5
Ответ Alex19
Вот только во времена Джордана очки надо было буквально выгрызать, и матчи часто заканчивались с 70-80 очками у победителя. А сейчас 150+ уже никого не удивляют. Надо вообще запретить командам защищаться, чтоб еще зрелищнее было.
Открой среднюю результативность НБА и тебя ждёт глубокое разочарование, большую часть карьеры Джордана в НБА набирали в среднем за 100 очков и ни о каких 70-80 очках речи и не идет
+3
0
+3
в новости речь о КАРЬЕРЕ, то есть регулярка + плов. В регулярке Леброну до Джордана еще пахать несколько матчей в следующем сезоне, чтобы обогнать.

Карьера (регулярка + плов)
1. ЛеБрон Джеймс 672 матчей с 30+ очков
2. Майкл Джордан 671
3. Уилт Чемберлен 558
4. Коби Брайант 519
5. Карим Абдул-Джаббар 504
6. Карл Мэлоун 489
7. Кевин Дюрант 462
8. Джерри Уэст 424
9. Оскар Робертсон 410
10. Элджин Бэйлор 403
+3
-2
+1
Ответ Alex19
Вот только во времена Джордана очки надо было буквально выгрызать, и матчи часто заканчивались с 70-80 очками у победителя. А сейчас 150+ уже никого не удивляют. Надо вообще запретить командам защищаться, чтоб еще зрелищнее было.
Откровенное вранье, большую часть карьеры Майкла результативность была от 105 до 110 очков. Только после первого трипита результативность упала ниже 105. У Леброна же половина карьеры прошла в лиге, где даже 100 очков в среднем не набирают. Лишь в 2017 за 105 перевалила результативность

Какие же вы потешные, хейтеры. Не нравится вам краб, зачем в откровенное вранье скатываться то?
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За сколько матчей оба достигли своих отметок, сильвупле😄✌️?
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Совсем недавно Леброн побил рекорд легендарного Оскара Шмитда по количеству очков за карьеру в официальных матчах, думаю в этом сезоне Леброну покорится отметка в 50 000 очков.
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Ответ Antony78
Джордан сыграл 1072 игры, Леба 1485
После 39 лет Джордан сыграл 92 матча в регулярке, а Леброн на сегодняшний день - 35 матчей.
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Ответ Antony78
Джордан сыграл 1072 игры, Леба 1485
Вместе с пловом? А, зачем новость читать, это же не для меня 😏😂
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Ответ badaboom
Уже минусов наловил, хотя камент по существу
Ааххаах, какое обострение у ляброceкcyaлoв🤣
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Ответ Alex19
Вот только во времена Джордана очки надо было буквально выгрызать, и матчи часто заканчивались с 70-80 очками у победителя. А сейчас 150+ уже никого не удивляют. Надо вообще запретить командам защищаться, чтоб еще зрелищнее было.
Но если учитывать не только результативность лиги, а еще и количество бросков каждого из двух гоатов своего времени, то мы получим то, что в среднем за карьеру MJ бросал 22,9 броска за игру, а LBJ - 19,7. Разница в Три броска в среднем так то большое количество, чтобы считать прям «выгрызанием» очков.
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Ответ Alex19
Вот только во времена Джордана очки надо было буквально выгрызать, и матчи часто заканчивались с 70-80 очками у победителя. А сейчас 150+ уже никого не удивляют. Надо вообще запретить командам защищаться, чтоб еще зрелищнее было.
Такой факт как повышение уровня атаки и среднего скила у игроков, так как уровень конкуренции сейчас чтобы попасть в НБА запредельный не канает? Тупо сравнивать НБА 30 лет назад и сейчас технологии и индустрия шагает огромными темпами.
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