Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА

Леброн Джеймс обновил еще один рекорд НБА.

Звездный форвард « » обошел и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА (регулярный чемпионат плюс плей-офф).

39-летний набрал 40 очков во встрече с «Бруклином» (116:104) в воскресенье. Для него это 672-й матч с 30 и более очкам, у Джордана за карьеру 671 игра с подобной результативностью.

Джеймс также стал вторым игроком в истории после легендарного экс-защитника «Чикаго», который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.

Леброн делает это во второй раз, у Джордана три таких матча.