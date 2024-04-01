Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА
Леброн Джеймс обновил еще один рекорд НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по матчам с 30 и более очками в НБА (регулярный чемпионат плюс плей-офф).
39-летний Джеймс набрал 40 очков во встрече с «Бруклином» (116:104) в воскресенье. Для него это 672-й матч с 30 и более очкам, у Джордана за карьеру 671 игра с подобной результативностью.
Джеймс также стал вторым игроком в истории НБА после легендарного экс-защитника «Чикаго», который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.
Леброн делает это во второй раз, у Джордана три таких матча.
Леба 1768 матчей
Майкл 1251 матчей
Карьера (регулярка + плов)
1. ЛеБрон Джеймс 672 матчей с 30+ очков
2. Майкл Джордан 671
3. Уилт Чемберлен 558
4. Коби Брайант 519
5. Карим Абдул-Джаббар 504
6. Карл Мэлоун 489
7. Кевин Дюрант 462
8. Джерри Уэст 424
9. Оскар Робертсон 410
10. Элджин Бэйлор 403
Какие же вы потешные, хейтеры. Не нравится вам краб, зачем в откровенное вранье скатываться то?