Баскетболистка Луизианы Стэйт поддержала Энджел Риз: «Прессе нравится все искажать и выставлять ее злодейкой, но вы не знаете Энджел»

Баскетболистка Луизианы Стэйт поддержала Энджел Риз.

Фла’Джей Джонсон поделилась своим мнением о Риз, которую критикуют за сложный характер и провокационное поведение.

В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» .

«У каждого может быть свое мнение об Энджел Риз, но вы ее не знаете. Вы не знаете Энджел. А я знаю Энджел. Я знаю настоящую Энджел, и человек, которого я вижу каждый день – это сильный человек. Это заботливый, любящий человек. Корона, которую она носит – тяжелая. Она из тех товарищей по команде, которые заставят вас поверить в себя.

Прогресс, которого я добилась после первого курса – это Энджел дала мне уверенность, что я смогу стать лидером команды. Играя рядом с настоящим лидером каждый день. При этом я вижу, как СМИ высмеивают ее... но она моя сестра, и я горжусь ею. Им нравится все искажать и выставлять ее злодейкой, но вы не знаете Энджел… Она помогает мне стать лучше, и именно это делают по-настоящему сильные игроки», – сказала Фла’Джей Джонсон.