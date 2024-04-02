Баскетболистка Луизианы Стэйт поддержала Энджел Риз: «Прессе нравится все искажать и выставлять ее злодейкой, но вы не знаете Энджел»

Теги Баскетбол - видео NCAA университет Луизиана Стэйт Кейтлин Кларк Баскетбол

Баскетболистка Луизианы Стэйт поддержала Энджел Риз.

Фла’Джей Джонсон поделилась своим мнением о Риз, которую критикуют за сложный характер и провокационное поведение. 

В понедельник Луизиана Стэйт проиграла принципиальному сопернику Айове Кейтлин Кларк и не попала в «Финал четырех» NCAA.

«У каждого может быть свое мнение об Энджел Риз, но вы ее не знаете. Вы не знаете Энджел. А я знаю Энджел. Я знаю настоящую Энджел, и человек, которого я вижу каждый день – это сильный человек. Это заботливый, любящий человек. Корона, которую она носит – тяжелая. Она из тех товарищей по команде, которые заставят вас поверить в себя.

Прогресс, которого я добилась после первого курса – это Энджел дала мне уверенность, что я смогу стать лидером команды. Играя рядом с настоящим лидером каждый день. При этом я вижу, как СМИ высмеивают ее... но она моя сестра, и я горжусь ею. Им нравится все искажать и выставлять ее злодейкой, но вы не знаете Энджел… Она помогает мне стать лучше, и именно это делают по-настоящему сильные игроки», – сказала Фла’Джей Джонсон.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий