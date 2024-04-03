«Конечно, я делаю это». Леброн Джеймс признался, что иногда смотрит свои хайлайты, чтобы выйти из кризиса
Леброн Джеймс признался, что смотрит видеоролики со своими лучшими моментами.
«Иногда я смотрю старые видеоролики со мной или натыкаюсь на них в своей ленте в социальных сетях», – сказал Джеймс в подкасте.
«Погоди. Бро, это нормально. Мы все смотрим свои хайлайты на YouTube. Ну же, Леброн, ты никогда не смотрел YouTube?» – спросил Джей Джей Редик.
«Да, да, конечно, я делал это. Главная причина, почему я делаю это – когда происходит небольшой спад, я спрашиваю себя: «Куда делась моя игра?» YouTube – идеальное место, чтобы найти свою игру», – рассказал Джеймс.