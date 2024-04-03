«Конечно, я делаю это». Леброн Джеймс признался, что иногда смотрит свои хайлайты, чтобы выйти из кризиса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Леброн Джеймс признался, что смотрит видеоролики со своими лучшими моментами.

«Иногда я смотрю старые видеоролики со мной или натыкаюсь на них в своей ленте в социальных сетях», – сказал Джеймс в подкасте.

«Погоди. Бро, это нормально. Мы все смотрим свои хайлайты на YouTube. Ну же, Леброн, ты никогда не смотрел YouTube?» – спросил Джей Джей Редик.

«Да, да, конечно, я делал это. Главная причина, почему я делаю это – когда происходит небольшой спад, я спрашиваю себя: «Куда делась моя игра?» YouTube – идеальное место, чтобы найти свою игру», – рассказал Джеймс.

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4 комментария
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чтобы выйти из кризиса? за какие года надо смотреть?)
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Дзюба: "«Конечно, я делаю это. Смотрю свои хайтлайты на XXX чтобы выйти из кризиса».
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Мужики мы
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