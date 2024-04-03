Леброн Джеймс: «Споэльстра был причиной того, что «Майами» стал лучше и смог победить после неудачи в 2011 году»

Теги Леброн Джеймс Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Леброн Джеймс отметил роль Эрика Споэльстры в титулах «Хит» 2012 и 2013 годов.

По мнению экс-игрока «Майами», главный тренер сделал все, чтобы команда стала сильнее после поражения от «Далласа» в финале НБА 2011 года.

В частности, Джеймс упомянул встречу Споэльстры с тогдашним главным тренером футбольной команды штата Орегон Чипом Келли, которая в итоге помогла флоридцам правильно организовать нападение.

«Спо был причиной того, что мы стали лучше как команда, и почему состав «Майами» был подобран более грамотно. Когда мы проиграли «Далласу», он поехал в Орегон, проводил там время с Келли, изучал то, как его команда растягивает защиту и создает пространство на площадке. И пытался понять, сможет ли перенести это в баскетбольные схемы. И я не уверен, какие разговоры были между ним и Чипом, но знаю, что когда он вернулся к нам, то знал, что для того, чтобы мы могли реализовать свой потенциал, я должен был быть в 10 раз лучше, чем проявил себя в минувшем июне в финале. Но Крису Бошу для этого необходимо было прейти на позицию пятого номера. Си Би проявил себя достойно, никаких жалоб. И ему пришлось начать работать над своим трехочковым из угла площадки, упорно работать каждый день после тренировок.

Спо со всем разобрался. У него появилось понимание и видение», – заявил Джеймс.

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10 комментариев
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это было бы ценно, если бы еще вспомнил как вы с челюстями его травили, что исполняли на публике, а так обычный лицемерный леброновский популизм)
+13
-5
+8
Ответ Undrey
это было бы ценно, если бы еще вспомнил как вы с челюстями его травили, что исполняли на публике, а так обычный лицемерный леброновский популизм)
Доверие и авторитет Райли тогда помогли Спо остаться тренером, а Леброн ушёл в итоге
+6
0
+6
И поэтому ты просил Райли, чтобы он уволил Спо
+6
-1
+5
Ответ Undrey
это было бы ценно, если бы еще вспомнил как вы с челюстями его травили, что исполняли на публике, а так обычный лицемерный леброновский популизм)
>если бы еще вспомнил
Чел, сезоны 11/12 и 12/13 были шоутаймом Леброна. Именно благодаря прогрессу Джеймса как игрока - Хит и стали сильнее. Буквально ВЕСЬ геймплан, ротация и подбор игроков были выстроены вокруг него + к этим факторам был приставлен грамотный тренер Спо

Не наоборот
+6
-2
+4
Ответ boller_73
Доверие и авторитет Райли тогда помогли Спо остаться тренером, а Леброн ушёл в итоге
>Леброн ушёл в итоге
И стал чемпионом ещё 2 раза в двух франшизах, полностью их пересобрал к тому. Видимо Леброн что-то знает

Плюс к тому, Хит с тех пор контендером больше не называют. Безусловно были финалы, однако команда выглядела неубедительно на этом этапе, и все понимали, что Хит достигли своего потолка уже очень давно, а значит пришло время регрессу

Ну и забавный факт - в качестве тренера Спо брал титул НБА только с Леброном. Такие дела))))
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Какой то кринж от некоторых комментаторов. У людей лицмереие, что Краб признал гениальность Спо. Лицемерие бы было, если бы дед забил бы на успехи Эрика и продолжил бы гнуть линию из 2011.
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Ответ Simon Sharymov
>Леброн ушёл в итоге И стал чемпионом ещё 2 раза в двух франшизах, полностью их пересобрал к тому. Видимо Леброн что-то знает Плюс к тому, Хит с тех пор контендером больше не называют. Безусловно были финалы, однако команда выглядела неубедительно на этом этапе, и все понимали, что Хит достигли своего потолка уже очень давно, а значит пришло время регрессу Ну и забавный факт - в качестве тренера Спо брал титул НБА только с Леброном. Такие дела))))
Ну ушёл то он потому что из тех Хит выжали максимум и команда уже просыпалась, ничто не вечно. В перестройку он не захотел уходить с ними. Но это никак не отменяет факта давления с его стороны на Спо и руководство, как и не отменяет факта его величия как игрока, тем более в Хит он был на пике своих возможностей
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