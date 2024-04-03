Леброн Джеймс: «Споэльстра был причиной того, что «Майами» стал лучше и смог победить после неудачи в 2011 году»

Леброн Джеймс отметил роль Эрика Споэльстры в титулах «Хит» 2012 и 2013 годов.

По мнению экс-игрока «Майами», главный тренер сделал все, чтобы команда стала сильнее после поражения от «Далласа» в финале 2011 года.

В частности, Джеймс упомянул встречу с тогдашним главным тренером футбольной команды штата Орегон Чипом Келли, которая в итоге помогла флоридцам правильно организовать нападение.

«Спо был причиной того, что мы стали лучше как команда, и почему состав « » был подобран более грамотно. Когда мы проиграли «Далласу», он поехал в Орегон, проводил там время с Келли, изучал то, как его команда растягивает защиту и создает пространство на площадке. И пытался понять, сможет ли перенести это в баскетбольные схемы. И я не уверен, какие разговоры были между ним и Чипом, но знаю, что когда он вернулся к нам, то знал, что для того, чтобы мы могли реализовать свой потенциал, я должен был быть в 10 раз лучше, чем проявил себя в минувшем июне в финале. Но Крису Бошу для этого необходимо было прейти на позицию пятого номера. Си Би проявил себя достойно, никаких жалоб. И ему пришлось начать работать над своим трехочковым из угла площадки, упорно работать каждый день после тренировок.

Спо со всем разобрался. У него появилось понимание и видение», – заявил .