Шэмс Чарания: «В НБА ожидают, что Леброн Джеймс отыграет еще 1-2 сезона»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания поделился информацией о предполагаемых планах Леброна Джеймса.

«Большинство людей, с которыми я обсуждал Леброна Джеймса, говорят, что 1-2 сезона – вот чего стоит ожидать.

Леброну особо больше нечего доказывать, но он все еще любит эту игру и все еще хочет выиграть еще один перстень в Лос-Анджелесе. Люди в лиге считают, что он будет играть еще один или два года, но остаться в лиге после этого – вот тут я не уверен», – рассказал Чарания.

39-летний форвард «Лейкерс» недавно признался, что его карьера постепенно подходит к концу.

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11 комментариев
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Ответ xamer 9
Эх, готовят нас уже к тому, что в конце этого сезона или по ходу следующего дед объявит о еще одном «решении». Наверное, не хочет с банки выходить на паркет, хотя с его силой и умениями еще лет 5 мог бы играть спокойно. Грустно осознавать, конечно..
Да как-будто у него и со старта может получаться ещё пару-тройку лет. А с бенча так вообще до пятидесяти мог бы.
Его 13 из 17 (9 из 10 трёх) с Бруклином меня в полный ступор поставили. Это не 44 очка за 44 попытки Мюррея.
Просто феномен, у меня нет слов.
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+20
Эх, готовят нас уже к тому, что в конце этого сезона или по ходу следующего дед объявит о еще одном «решении».
Наверное, не хочет с банки выходить на паркет, хотя с его силой и умениями еще лет 5 мог бы играть спокойно. Грустно осознавать, конечно..
+8
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+7
Трудно представить как много мы и баскетбол в целом потеряет после того как он повесит кроссовки на гвоздь
+6
0
+6
Хоть и не фанат Лейкерс но зная что он скоро объявит о конце карьеры, стараюсь как можно больше игр с ним смотреть
+3
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+3
Ответ xamer 9
Эх, готовят нас уже к тому, что в конце этого сезона или по ходу следующего дед объявит о еще одном «решении». Наверное, не хочет с банки выходить на паркет, хотя с его силой и умениями еще лет 5 мог бы играть спокойно. Грустно осознавать, конечно..
Ну, в стиле апгрейженного слоу-мо Андерсона он реально до 45 на изи может играть, если травмы не задушат.
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Ответ Квадратура Круга
по идее пока Джордана не обойдёт по титулам - не закончит. Он и так собирается все количественные статистические рекорды побить, но это конечно не то что еще 3 титула
Ну на счет титулов, я думаю, что ЛеБрон сам понимает, что это почти невозможно уже. Ему трипит надо брать в этом случае, а это капец как мало кому удавалось, и тем более не в 39-42 года и не с такими ЛАЛ...
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Ответ Chistian Jadson
Трудно представить как много мы и баскетбол в целом потеряет после того как он повесит кроссовки на гвоздь
Жалко конечно, но пережили Джордана, Коби, и ЛеБрона переживем, а там далее Карри... Короче, не ЛеБрон первый и не он последний.
+2
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по идее пока Джордана не обойдёт по титулам - не закончит. Он и так собирается все количественные статистические рекорды побить, но это конечно не то что еще 3 титула
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Бред какой-то, он спокойно может ещё и Брайса дождаться
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Ну он как-то сравнивал себя с Бреди, так то до 45 вполне может играть. Другой вопрос захочет ли?
Ну и кто бы что не говорил, а деньги тоже очень много значат, он большую часть карьеры не играл на супермаксе, а получать по 60 лямов в 40 лет, кто от такого откажется? Но вот что точно могу сказать, за ветеранский минимум и со скамейки он играть не будет.
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Ответ Alexander Permyakov
Да как-будто у него и со старта может получаться ещё пару-тройку лет. А с бенча так вообще до пятидесяти мог бы. Его 13 из 17 (9 из 10 трёх) с Бруклином меня в полный ступор поставили. Это не 44 очка за 44 попытки Мюррея. Просто феномен, у меня нет слов.
В условном Детройте или Вашингтоне вообще можно заключить пожизненный контракт)
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