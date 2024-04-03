Шэмс Чарания: «В НБА ожидают, что Леброн Джеймс отыграет еще 1-2 сезона»

Шэмс Чарания поделился информацией о предполагаемых планах Леброна Джеймса.

«Большинство людей, с которыми я обсуждал , говорят, что 1-2 сезона – вот чего стоит ожидать.

Леброну особо больше нечего доказывать, но он все еще любит эту игру и все еще хочет выиграть еще один перстень в Лос-Анджелесе. Люди в лиге считают, что он будет играть еще один или два года, но остаться в лиге после этого – вот тут я не уверен», – рассказал .

39-летний форвард « » недавно признался, что его карьера постепенно подходит к концу.