Шэмс Чарания: «В НБА ожидают, что Леброн Джеймс отыграет еще 1-2 сезона»
Шэмс Чарания поделился информацией о предполагаемых планах Леброна Джеймса.
«Большинство людей, с которыми я обсуждал Леброна Джеймса, говорят, что 1-2 сезона – вот чего стоит ожидать.
Леброну особо больше нечего доказывать, но он все еще любит эту игру и все еще хочет выиграть еще один перстень в Лос-Анджелесе. Люди в лиге считают, что он будет играть еще один или два года, но остаться в лиге после этого – вот тут я не уверен», – рассказал Чарания.
39-летний форвард «Лейкерс» недавно признался, что его карьера постепенно подходит к концу.
Его 13 из 17 (9 из 10 трёх) с Бруклином меня в полный ступор поставили. Это не 44 очка за 44 попытки Мюррея.
Просто феномен, у меня нет слов.
Наверное, не хочет с банки выходить на паркет, хотя с его силой и умениями еще лет 5 мог бы играть спокойно. Грустно осознавать, конечно..
Ну и кто бы что не говорил, а деньги тоже очень много значат, он большую часть карьеры не играл на супермаксе, а получать по 60 лямов в 40 лет, кто от такого откажется? Но вот что точно могу сказать, за ветеранский минимум и со скамейки он играть не будет.