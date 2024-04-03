Андрей Кириленко: «Голдин может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но пробовать себя в НБА обязательно надо»

Теги НБА Андрей Кириленко NCAA драфт НБА Александр Каун Влад Голдин Баскетбол

Андрей Кириленко оценил перспективы Влада Голдина.

Российский центровой команды Университета Флорида Атлантик планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА этого года.

«Я думаю, здесь будет многое зависеть от команд – кому нужны более классические центровые, как Уокер Кесслер, Мэйсон Пламли. Высокий драфт вряд ли, хотя хотелось бы ошибиться, но, думаю, в середине точно шансы хорошие. Влад – талантливый и трудолюбивый парень, еще со времен юниорского чемпионата мира 2019 года. И, конечно, желаем ему удачи, следим, переживаем. Прошлый год был у него прорывной, а в этом он уже ядро команды из Флориды.

Или [Голдин] может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но я думаю, что пробовать себя в НБА обязательно надо», – считает президент РФБ.

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2 комментария
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А Каун был топ ?
С него Леброн на скамейке ухахатывался.
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Каун в 2008 взял NCAA, с 2008 по 2015 выигрывал золото России/Втб, в 2016 пришёл в нба и взял перстень, уникальная карьера))) каждый год что-то выигрывал
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