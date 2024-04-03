Андрей Кириленко: «Голдин может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но пробовать себя в НБА обязательно надо»

Андрей Кириленко оценил перспективы Влада Голдина.

Российский центровой команды Университета Флорида Атлантик планирует выставить свою кандидатуру на драфт этого года.

«Я думаю, здесь будет многое зависеть от команд – кому нужны более классические центровые, как Уокер Кесслер, Мэйсон Пламли. Высокий драфт вряд ли, хотя хотелось бы ошибиться, но, думаю, в середине точно шансы хорошие. Влад – талантливый и трудолюбивый парень, еще со времен юниорского чемпионата мира 2019 года. И, конечно, желаем ему удачи, следим, переживаем. Прошлый год был у него прорывной, а в этом он уже ядро команды из Флориды.

Или [ ] может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но я думаю, что пробовать себя в НБА обязательно надо», – считает президент РФБ.