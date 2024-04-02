Влад Голдин выставил кандидатуру на драфт НБА

Влад Голдин объявил, что подает заявку на участие в драфте НБА.

Российский центровой оставляет за собой право вернуться в NCAA на выпускной год после прохождения драфт-комбайна.

Голдин может как вернуться в университет Флорида Атлантик, так и перейти в другой университет. Ранее сообщалось, что игрок выходит на трансферный портал.

В минувшем сезоне набирал 15,7 очка при 67% с игры (3-е место в NCAA), делал 6,9 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч. Это его лучшие показатели за карьеру в .