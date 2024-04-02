Влад Голдин выставил кандидатуру на драфт НБА

Теги НБА NCAA драфт НБА Влад Голдин Баскетбол

Влад Голдин объявил, что подает заявку на участие в драфте НБА.

Российский центровой оставляет за собой право вернуться в NCAA на выпускной год после прохождения драфт-комбайна.

Голдин может как вернуться в университет Флорида Атлантик, так и перейти в другой университет. Ранее сообщалось, что игрок выходит на трансферный портал.

В минувшем сезоне Голдин набирал 15,7 очка при 67% с игры (3-е место в NCAA), делал 6,9 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч. Это его лучшие показатели за карьеру в NCAA.

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20 комментариев
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Логично. В этом году слабый драфт ожидается, да и не факт, что следующий год на таком же уровне отыграет. Шансы попасть в НБА вполне реальные
+27
-4
+23
Ответ Сергей Орлов
Его шансы быть задрафтованным почти нулевые.
а если в ГСВ, как талисман? Голд-ин, отлично
+17
0
+17
Ответ Вадим Дзахоев
Логично. В этом году слабый драфт ожидается, да и не факт, что следующий год на таком же уровне отыграет. Шансы попасть в НБА вполне реальные
Его шансы быть задрафтованным почти нулевые.
+21
-8
+13
Из того что я видел, выглядит как более атлетичная версия Кауна: игра в обороне, старательность, подвижность. Насчет НБА не уверен, а в Европе должен стать хорошим игроком, по типу Милутинова. В любом случае, удачи
+9
0
+9
Ответ Сергей Орлов
Его шансы быть задрафтованным почти нулевые.
Попытаться стоит в любом случае, чтоб потом всю жизнь не жалеть.
+6
-1
+5
Ответ Сергей Орлов
Его шансы быть задрафтованным почти нулевые.
Согласился бы , но так как он центровой , а в половине команд нба их просто нет. Его шансы не выглядят прям нулевыми. Как оказалась американская система почти не готовит центров , модно делать степбеки
+6
-1
+5
Ответ gudi_goodies
Я бы сразу в Европу поехал.
Именно по-этому он там рубится достойно и выставился на драфт, а ты лишь предполагаешь, чтобы бы ты сделал))
+8
-3
+5
Ответ Биомеханоид
Попытаться стоит в любом случае, чтоб потом всю жизнь не жалеть.
Тут и спорить нечего, конечно, надо)
+4
-1
+3
Удачи Владу на драфте, еслидаже не задрафтуют можно и так пробиться в лигу, кто знает может у него получится
+3
-1
+2
Ответ reneremy13@icloud.com
Согласился бы , но так как он центровой , а в половине команд нба их просто нет. Его шансы не выглядят прям нулевыми. Как оказалась американская система почти не готовит центров , модно делать степбеки
значит, они не нужны
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
Его шансы быть задрафтованным почти нулевые.
а мне кажется, на второй раунд там вполне шансы. он 3 в ncaa по проценту с игры, дабл дабл его тема. почему нет
+1
0
+1
Голдин в Голден Стейт
+2
-2
0
Зачем-то
+2
-2
0
Ответ Jan Paskel
а если в ГСВ, как талисман? Голд-ин, отлично
😁
+1
-1
0
Ответ Вадим Дзахоев
Логично. В этом году слабый драфт ожидается, да и не факт, что следующий год на таком же уровне отыграет. Шансы попасть в НБА вполне реальные
Так а цель попасть в НБА или закрепиться в лиге?
0
0
0
Ответ Pirikas
Именно по-этому он там рубится достойно и выставился на драфт, а ты лишь предполагаешь, чтобы бы ты сделал))
Поэтому я и пишу, что нужно сразу достойно ехать в Европу и играть в старте, а не ждать пока выберут 59 номером, и отчислят через сезон.
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