Заккари Рисаше и Алекс Сарр на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN

Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.

Центровой Донован Клинган (Коннектикут) ворвался в прогноз специалистов по текущим результатам выступления в «Мартовском безумии». В матче с Иллинойсом Клинган набрал 22 очка, 10 подборов, 3 перехвата и 5 блок-шотов за 22 минуты.

Дальнейший успех может дать ему возможность потеснить Алекса Сарра.

В первой пятерке:

1. («Бурк»)

2. Алекс Сарр («Перт»)

3. Донован Клинган (Коннектикут)

4. Роб Диллингем (Кентукки)

5. («Црвена Звезда»)