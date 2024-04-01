Заккари Рисаше и Алекс Сарр на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN
Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.
Центровой Донован Клинган (Коннектикут) ворвался в прогноз специалистов по текущим результатам выступления в «Мартовском безумии». В матче с Иллинойсом Клинган набрал 22 очка, 10 подборов, 3 перехвата и 5 блок-шотов за 22 минуты.
Дальнейший успех может дать ему возможность потеснить Алекса Сарра.
В первой пятерке:
1. Заккари Рисаше («Бурк»)
2. Алекс Сарр («Перт»)
3. Донован Клинган (Коннектикут)
4. Роб Диллингем (Кентукки)
5. Никола Топич («Црвена Звезда»)