Заккари Рисаше и Алекс Сарр на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN

Теги НБА NCAA Адриатическая лига чемпионат Франции драфт НБА Заккари Рисаше Никола Топич Баскетбол

Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.

Центровой Донован Клинган (Коннектикут) ворвался в прогноз специалистов по текущим результатам выступления в «Мартовском безумии». В матче с Иллинойсом Клинган набрал 22 очка, 10 подборов, 3 перехвата и 5 блок-шотов за 22 минуты. 

Дальнейший успех может дать ему возможность потеснить Алекса Сарра.

В первой пятерке:

1. Заккари Рисаше («Бурк»)

2. Алекс Сарр («Перт»)

3. Донован Клинган (Коннектикут)

4. Роб Диллингем (Кентукки)

5. Никола Топич («Црвена Звезда»)

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Два драфта подряд (пока потенциально) французы два первых пика, второй пик и седьмой пик)
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