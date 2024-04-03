Гилберт Аренас считает, что Зак Иди не заслуживает выбор под высоким пиком: «Как он собирается играть в защите?»

Теги НБА Гилберт Аренас NCAA драфт НБА Университет Пердью Зак Иди Баскетбол

Гилберт Аренас считает, что Зака Иди не следует выбирать в лотерее драфта.

Бывший игрок НБА считает, что выступающему в NCAA 21-летнему центровому не удастся проявить себя в лиге и его выбор под высоким пиком на драфте-2024 станет ошибкой.

«Мне бы не хотелось как-то влиять на надежды молодого игрока, потому что он сейчас показывает отличный баскетбол (Пердью с Иди в составе вышел в «Финал четырех» – Sports.ru), но я уверен, что выбравший его в лотерее человек лишится работы в течение двух лет после такого пика.

Его стиль игры не соответствует тому, что происходит в НБА сегодня. Вы можете найти похожих ребят во втором раунде. Уверен, что Иди опустится на драфте, потому что как он собирается играть в защите в НБА?», – заявил Аренас.

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7 комментариев
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Ответ Holo Dilnick
За что он его так? Зак не негр?
Полукитаец полубелый канадец ростом как Вемби)
+6
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+6
В лотерее его никто не выберет. А вот в самом конце первого раунда отправится в хорошую команду было бы удачей для Иди, с точки зрения его перспектив в НБА. В идеале в Денвер - там Зак не получит много минут за спиной Йокича и развивать его будут правильно.
+4
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+4
Ну тут соглашусь с Аринасом: будет Марьянович 2.0. Но Бобан и то в молодости был пошустрее, как мне кажется.
В НБА сильные большие не дадут ему доминировать в атаке, как в NCAA, где у половины команд даже центра нет, и самый высокий игрок ростом 6’9"-6’10", а у Иди рост 7’4". Плюс он ооооочень медленный, и в защите будет просто конусом. Ну и дальнего броска у него нет.
+1
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+1
Гилберт все по теме сказал, но драфт очень похож на 2013, когда под первым пиком можно взять условного Беннетта, а в конце лотереи или после Яниса, Сиджея или Гобера, кто-нибудь от безысходности вполне может выбрать его в первой десятке
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Ответ boller_73
Полукитаец полубелый канадец ростом как Вемби)
У него вроде еще эскимосские корни есть
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Ответ Плебей
В лотерее его никто не выберет. А вот в самом конце первого раунда отправится в хорошую команду было бы удачей для Иди, с точки зрения его перспектив в НБА. В идеале в Денвер - там Зак не получит много минут за спиной Йокича и развивать его будут правильно.
2-й раунд скорее всего. Гарза тоже люто доминировал в универе, плюс у него есть трехочковый, но его выбрали только под 52 номером.
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