Гилберт Аренас считает, что Зак Иди не заслуживает выбор под высоким пиком: «Как он собирается играть в защите?»
Гилберт Аренас считает, что Зака Иди не следует выбирать в лотерее драфта.
Бывший игрок НБА считает, что выступающему в NCAA 21-летнему центровому не удастся проявить себя в лиге и его выбор под высоким пиком на драфте-2024 станет ошибкой.
«Мне бы не хотелось как-то влиять на надежды молодого игрока, потому что он сейчас показывает отличный баскетбол (Пердью с Иди в составе вышел в «Финал четырех» – Sports.ru), но я уверен, что выбравший его в лотерее человек лишится работы в течение двух лет после такого пика.
Его стиль игры не соответствует тому, что происходит в НБА сегодня. Вы можете найти похожих ребят во втором раунде. Уверен, что Иди опустится на драфте, потому что как он собирается играть в защите в НБА?», – заявил Аренас.
В НБА сильные большие не дадут ему доминировать в атаке, как в NCAA, где у половины команд даже центра нет, и самый высокий игрок ростом 6’9"-6’10", а у Иди рост 7’4". Плюс он ооооочень медленный, и в защите будет просто конусом. Ну и дальнего броска у него нет.