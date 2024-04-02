Дэнни Грин: «Леброн Джеймс в лучшем случае останется еще на один сезон, чтобы поиграть вместе с Бронни»

Дэнни Грин считает, что Леброн Джеймс завершит карьеру в ближайшее время.

У бывшего одноклубника 4-кратного MVP спросили, что случится раньше – распад Большого трио «Уорриорз» или уход из .

«Кажется, их контракты истекают в одно и то же время, максимум это случится через год. При этом есть много вопросов по Клэю Томпсону, не уверен, что «Уорриорз» сохранят его. Что касается Леброна, то, думаю, он отыграет еще сезон. Если не уйдет еще раньше. Вижу ситуацию так, что и те, и другие завершат одновременно. Это может произойти уже этим летом.

Леброн все же постарается провести еще один сезон – рядом с Бронни. Ему могут предложить контракт на несколько лет, но это не значит, что он не завершит через год. 22 сезона, гигантский пробег, какая нагрузка на организм... Думаю, Леброн продлится на сезон, чтобы поиграть с Бронни», – считает .