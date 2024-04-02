Дэнни Грин: «Леброн Джеймс в лучшем случае останется еще на один сезон, чтобы поиграть вместе с Бронни»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дэнни Грин Клэй Томпсон Баскетбол

Дэнни Грин считает, что Леброн Джеймс завершит карьеру в ближайшее время.

У бывшего одноклубника 4-кратного MVP спросили, что случится раньше – распад Большого трио «Уорриорз» или уход Джеймса из НБА.

«Кажется, их контракты истекают в одно и то же время, максимум это случится через год. При этом есть много вопросов по Клэю Томпсону, не уверен, что «Уорриорз» сохранят его. Что касается Леброна, то, думаю, он отыграет еще сезон. Если не уйдет еще раньше. Вижу ситуацию так, что и те, и другие завершат одновременно. Это может произойти уже этим летом.

Леброн все же постарается провести еще один сезон – рядом с Бронни. Ему могут предложить контракт на несколько лет, но это не значит, что он не завершит через год. 22 сезона, гигантский пробег, какая нагрузка на организм... Думаю, Леброн продлится на сезон, чтобы поиграть с Бронни», – считает Грин.

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7 комментариев
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а я вот думаю до 25 юбилейного сезона Леброн собирается выступать. Он все еще топ 15 лиги железно, когда играет с желанием, смысла уходить сейчас для него никакого. он привык всю жизнь заниматься любимым делом, пока организм позволяет - попылит еще года 3-4
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Да там не с кем играть как оказалось. С Бронни он может только посидеть рядом на скамейке и радоваться что у него есть свой Танасис и он сын ! Такого ещё не было.
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Ответ Курье Хамес
а я вот думаю до 25 юбилейного сезона Леброн собирается выступать. Он все еще топ 15 лиги железно, когда играет с желанием, смысла уходить сейчас для него никакого. он привык всю жизнь заниматься любимым делом, пока организм позволяет - попылит еще года 3-4
До 25? Зачем? Чтобы по 10-15 очков набирать в 25 сезоне? В этом нету никакого смысла для Леброна. Лучше уйти после рекордного 23 сезона (22 у Винса Картера), набирая по 25 очков.
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Сыграет ровно столько сколько захочет пока будет позволять здоровье.
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Если только в Play Station
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есть подозрение, что даже если Бронни не сыграет ни одного матча в НБА, они с Леброном все равно будут самым результативным дуэтом "сын+отец" :)
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Ответ AlphaBeast
До 25? Зачем? Чтобы по 10-15 очков набирать в 25 сезоне? В этом нету никакого смысла для Леброна. Лучше уйти после рекордного 23 сезона (22 у Винса Картера), набирая по 25 очков.
Тоже думаю, что отыграет 23 сезона и на покой. Мне кажется, что баскетбол уже ему не интересен. Осталась только одно желание - поиграть с сыном
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