Леброн Джеймс: «Не знаю, когда завершу карьеру, но времени у меня осталось не так много»

Леброн Джеймс порассуждал о завершении карьеры.

39-летний форвард « » после победы над «Нетс» (116:104) в воскресенье признал, что момент завершения им игровой карьеры все ближе.

«Я не отыграю в еще 21 сезон, это точно. Вряд ли все это продлится очень долго. Не знаю, когда дверь закроется и я завершу карьеру, но у меня осталось не так уж много времени», – заявил .

Джеймс выступает в НБА с 18 лет. Нынешний сезон для него 21-й в карьере.

Звездный форвард имеет контракт на сезон-24/25 (54,1 миллиона долларов), он может воспользоваться опцией игрока и выйти из соглашения.

Во встрече с «Бруклином» Леброн реализовал 9 3-очковых (повторение личного рекорда) и набрал 40 очков.