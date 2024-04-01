Леброн Джеймс: «Не знаю, когда завершу карьеру, но времени у меня осталось не так много»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс порассуждал о завершении карьеры.

39-летний форвард «Лейкерс» после победы над «Нетс» (116:104) в воскресенье признал, что момент завершения им игровой карьеры все ближе.

«Я не отыграю в НБА еще 21 сезон, это точно. Вряд ли все это продлится очень долго. Не знаю, когда дверь закроется и я завершу карьеру, но у меня осталось не так уж много времени», – заявил Джеймс.

Джеймс выступает в НБА с 18 лет. Нынешний сезон для него 21-й в карьере.

Звездный форвард имеет контракт на сезон-24/25 (54,1 миллиона долларов), он может воспользоваться опцией игрока и выйти из соглашения.

Во встрече с «Бруклином» Леброн реализовал 9 3-очковых (повторение личного рекорда) и набрал 40 очков.

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2 комментария
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Это будет очень грустным днем для любителей баскетбола.
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еще 21 не сможет,а хотя бы еще 15?
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