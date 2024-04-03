Леброн Джеймс о завершившем карьеру Рондо: «Один из лучших, с кем я играл»

Леброн Джеймс отдал должное Рэджону Рондо.

Чемпион НБА в составе «Бостона» и « » объявил о завершении карьеры.

«Один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Его IQ на запредельном уровне. Мне очень повезло, что мы стали одноклубниками. Я был в восторге, когда он перебрался в «Лейкерс». Я знал, чего мы можем достичь вместе. Рондо всегда говорил, что если он когда-нибудь объединится со мной, то мы сможем выиграть чемпионат. И мы сделали это.

Он был серьезным и неуступчивым оппонентом по ходу моей карьеры, когда выступал за «Бостон». У нас было множество сражений, когда я был в «Кливленде», а затем в «Майами». Он получил от своей карьеры все и даже больше: двукратный чемпион, многократный участник Матча звезд, пару лет он лидировал в лиге по результативным передачам. Потрясающий игрок», – заявил .