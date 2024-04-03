Леброн Джеймс о завершившем карьеру Рондо: «Один из лучших, с кем я играл»

Теги Рэджон Рондо Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс отдал должное Рэджону Рондо.

Чемпион НБА в составе «Бостона» и «Лейкерс» объявил о завершении карьеры.

«Один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Его IQ на запредельном уровне. Мне очень повезло, что мы стали одноклубниками. Я был в восторге, когда он перебрался в «Лейкерс». Я знал, чего мы можем достичь вместе. Рондо всегда говорил, что если он когда-нибудь объединится со мной, то мы сможем выиграть чемпионат. И мы сделали это.

Он был серьезным и неуступчивым оппонентом по ходу моей карьеры, когда выступал за «Бостон». У нас было множество сражений, когда я был в «Кливленде», а затем в «Майами». Он получил от своей карьеры все и даже больше: двукратный чемпион, многократный участник Матча звезд, пару лет он лидировал в лиге по результативным передачам. Потрясающий игрок», – заявил Джеймс.

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8 комментариев
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Мы все любим Рондо, потому что он исполнил мечту всех любителей баскетбола - врезал в нос от души Крису Полу
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Рондо в бабле конечно очень прилично сыграл.
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Ответ Van
"LEBRON IS A B...H" на футболочке милой бостонской болельщицы и Рондо) Легендарная фотка. Леброн - 100% будущий политик. И уважил Рондо и подколол между строк. Отношение абсолютно иное к соперникам, чем у Майкла или Кобе. Они хотели уничтожить. Абсолютно иное, чем у Данкана и Стефа. Они просто хотели победить. ЛеБрон же использует всех вокруг для своих целей. Это может как и очень помочь им, если повезёт, а может и перемолоть. И делает он это абсолютно беззлобно, планомерно, рассудительно. Есть в нем что-то макиавеллистское.
Он просто правда любит баскетбол.
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айкью действительно запредельный, очень умный игрок. Жалко травмы помешали иметь более крутую карь
еру...
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молодой кельтский подаван,ставший чемпионом и олл старом, травма и пробитое дно в далласе, ренессанс в сакраменто, забвение в чикаго, проблески прошлого в орлеане, люк уолтон, корону и брови на титул, пенсионные чеки от хокс, клипперс это клипперс, и тур поездки в лал и кливленд. Конец. Спасибо за игру.
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Интересный факт про Рондо, при росте 185 см, размах рук 213 см😲 Как у Леброна размах))
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а ведь когда-то было то самое мемное фото из 2012 где Рондо позирует под дерзкой надписью Lebron is a bitch)
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