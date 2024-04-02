Крис Бруссард: «Леброн Джеймс не выиграет еще один титул с «Лейкерс», если они не приобретут Кайри Ирвинга»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Крис Бруссард Баскетбол

Крис Бруссард считает, что Леброн Джеймс не выиграет второй титул с «Лейкерс».

«Не думаю, что Леброн Джеймс выиграет еще один титул с «Лейкерс».

Единственный вариант, при котором они могут выиграть еще один титул – это заполучить Кайри Ирвинга. Но этого не произойдет.

«Лейкерс» могут выиграть чемпионат, если объединят Энтони Дэвиса, Леброна и Кайри. Кайри знает, как играть с Леброном. Он будет подчиняться Леброну, он уважает Леброна. Но этого не произойдет. Очевидно, что «Даллас» доволен Кайри», – сказал телеведущий Fox Sports.

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4 комментария
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И кто же ЛАЛ так просто отдаст Кайри, которого в прошлом году переподписали на 3 года? Только если в этом году он испортит плей-офф Далласу можно об этом говорить, а так это пустой трёп
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У Кайри все так хорошо в Далласе. Зачем ему ЛАЛ? К тому же, создается ощущение, что с Дончичем ему комфортнее, чем с Леброном.
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Лейкерс придется отдать все активы и пики за такого мастера. Халявы не будет
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Черт этих озерников знает, глядишь еще и наведут шуму в плове ?!)
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