Крис Бруссард: «Леброн Джеймс не выиграет еще один титул с «Лейкерс», если они не приобретут Кайри Ирвинга»
Крис Бруссард считает, что Леброн Джеймс не выиграет второй титул с «Лейкерс».
«Не думаю, что Леброн Джеймс выиграет еще один титул с «Лейкерс».
Единственный вариант, при котором они могут выиграть еще один титул – это заполучить Кайри Ирвинга. Но этого не произойдет.
«Лейкерс» могут выиграть чемпионат, если объединят Энтони Дэвиса, Леброна и Кайри. Кайри знает, как играть с Леброном. Он будет подчиняться Леброну, он уважает Леброна. Но этого не произойдет. Очевидно, что «Даллас» доволен Кайри», – сказал телеведущий Fox Sports.