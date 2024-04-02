Крис Бруссард: «Леброн Джеймс не выиграет еще один титул с «Лейкерс», если они не приобретут Кайри Ирвинга»

Крис Бруссард считает, что Леброн Джеймс не выиграет второй титул с «Лейкерс».

«Не думаю, что выиграет еще один титул с « ».

Единственный вариант, при котором они могут выиграть еще один титул – это заполучить . Но этого не произойдет.

«Лейкерс» могут выиграть чемпионат, если объединят Энтони Дэвиса, Леброна и Кайри. Кайри знает, как играть с Леброном. Он будет подчиняться Леброну, он уважает Леброна. Но этого не произойдет. Очевидно, что « » доволен Кайри», – сказал телеведущий Fox Sports.