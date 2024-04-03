Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону: «Я держал Джейлена Брансона и Джейлена Брауна во время двух серий подряд»

Теги Голден Стэйт Шон Мэрион НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону.

Экс-игрок НБА ранее заявил, что в нынешней лиге нет подобных ему специалистов, включая форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Мэрион считает, что помимо него никто не может держать игроков разных амплуа, включая «маленьких», на протяжении долгого времени.

«Я мог отрабатывать по парням из бэккорта всю игру. Большинство ребят этого не делают, поэтому они обычно просто меняются, но я мог держать кого-нибудь, скажем, целую четверть», – отметил Мэрион.

«Братишка, я держал Джейлена Брансона и Джейлена Брауна во время двух серий подряд», – написал Грин в соцсетях, отсылая к плей-офф-2022.

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7 комментариев
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Ответ zlobnyialex
В оригинале: "Brother I guarded Jalen Brunson and Jaylen Brown back to back SERIES."
То есть Валера перевел Jaylen Brown как Джейлен Грин , Зеленый с коричневым спутал,бывает
+11
0
+11
Ответ zlobnyialex
В оригинале: "Brother I guarded Jalen Brunson and Jaylen Brown back to back SERIES."
Чёрный? Чёрный. Джейлен? Джейлен. Баскетболист? Баскетболист. Что тебе собака ещё надо?©😄
+7
0
+7
Какого нахрен Джейлена Грина он держал в серии? Хьюстон выходил в плей-офф в последнее время? Опять кривой перевод? Может он про Брауна из Селтикс?
+5
0
+5
Ответ Самый адовый Крикун
Какого нахрен Джейлена Грина он держал в серии? Хьюстон выходил в плей-офф в последнее время? Опять кривой перевод? Может он про Брауна из Селтикс?
В оригинале: "Brother I guarded Jalen Brunson and Jaylen Brown back to back SERIES."
+1
0
+1
Дреймонд ещё и самый скромный в лиге...)))
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