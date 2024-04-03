Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону: «Я держал Джейлена Брансона и Джейлена Брауна во время двух серий подряд»

Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону.

Экс-игрок НБА ранее заявил, что в нынешней лиге нет подобных ему специалистов, включая форварда «Уорриорз» .

Мэрион считает, что помимо него никто не может держать игроков разных амплуа, включая «маленьких», на протяжении долгого времени.

«Я мог отрабатывать по парням из бэккорта всю игру. Большинство ребят этого не делают, поэтому они обычно просто меняются, но я мог держать кого-нибудь, скажем, целую четверть», – отметил .

«Братишка, я держал Джейлена Брансона и Джейлена Брауна во время двух серий подряд», – написал Грин в соцсетях, отсылая к плей-офф-2022.