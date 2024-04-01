Дрэймонд Грин: «Рад, что играю против Виктора Вембаньямы сейчас, нашей молодежи придется иметь с ним дело в будущем»

Дрэймонд Грин порадовался, что застал молодые годы Виктора Вембаньямы.

«Он очень, очень, очень , очень особенный талант. Я только что говорил Трэйсу Джексону-Дэвису и другим молодым парням, что рад тому, что имею возможность встретиться с на площадке сейчас, потому что именно им придется иметь с ним дело в будущем, когда меня уже в лиге не будет», – заявил .

Первый номер драфта-2023 центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма является лидером в гонке за звание лучшего новичка сезона-2023/24.