Кендрик Перкинс: «Стеф Карри — лучший игрок «Уорриорз», Дрэймонд Грин — ее сердце и душа»

Кендрик Перкинс высказал свое мнение о форварде «Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«Я всегда говорю, что — лучший игрок в этой команде, а — ее сердце и душа.

Наступает момент, когда Дрэймонд, возможно, немного переходит границу, и он должен взять это под контроль. Потому что он уже не молодой парень, он ветеран, многократный участник Матча звезд, чемпион НБА. Он лучше меня это знает.

Дрэймонд очень умный парень и пользуется уважением судей. Ему многое сходит с рук, и это справедливо. Он заслужил это уважение, потому что у него, вероятно, хорошие отношения с большинством судей. Но он проверен в боях, он четырехкратный чемпион , вы не можете просить его измениться. Он такой, какой есть, и это не так уж плохо», – сказал эксперт ESPN.