Кендрик Перкинс: «Стеф Карри — лучший игрок «Уорриорз», Дрэймонд Грин — ее сердце и душа»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Кендрик Перкинс высказал свое мнение о форварде «Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«Я всегда говорю, что Стеф Карри — лучший игрок в этой команде, а Дрэймонд Грин — ее сердце и душа.

Наступает момент, когда Дрэймонд, возможно, немного переходит границу, и он должен взять это под контроль. Потому что он уже не молодой парень, он ветеран, многократный участник Матча звезд, чемпион НБА. Он лучше меня это знает.

Дрэймонд очень умный парень и пользуется уважением судей. Ему многое сходит с рук, и это справедливо. Он заслужил это уважение, потому что у него, вероятно, хорошие отношения с большинством судей. Но он проверен в боях, он четырехкратный чемпион НБА, вы не можете просить его измениться. Он такой, какой есть, и это не так уж плохо», – сказал эксперт ESPN.

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5 комментариев
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Должен сказать, что эта точка зрения действительно новаторская. Очень приятно слышать такие инновационные и необычные взгляды.. Как всегда непредсказуемо от лучшего эксперта Перкинса
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Соболезную ГСВ, если Грин - душа.
Сегодня бы махнул ногой на пару сантиметров выше, отправился бы вести подкасты до конца жизни
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Как-то быстро переобулся Перк. Звонок из райкома отрезвил?
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В заголовке ошибка.
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