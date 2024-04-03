Дрэймонд Грин стал героем концовки в матче с «Мэвз»: 6 очков, блок-шот Гэффорду, защита против Кайри

Дрэймонд Грин стал героем концовки в матче против «Мэверикс».

Форвард «Уорриорз» под занавес встречи набрал 6 очков подряд (после счета 94:92), отвесил блок-шот и отзащищался против на последних секундах.

«Уорриорз» прервали серию «Мэверикс» (104:100) из семи побед и продолжили борьбу за попадание в плей-офф.

В активе 11 очков, 8 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.