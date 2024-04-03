Дрэймонд Грин стал героем концовки в матче с «Мэвз»: 6 очков, блок-шот Гэффорду, защита против Кайри

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Дрэймонд Грин Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Дрэймонд Грин стал героем концовки в матче против «Мэверикс».

Форвард «Уорриорз» под занавес встречи набрал 6 очков подряд (после счета 94:92), отвесил блок-шот Дэниэлу Гэффорду и отзащищался против Кайри Ирвинга на последних секундах.

«Уорриорз» прервали серию «Мэверикс» (104:100) из семи побед и продолжили борьбу за попадание в плей-офф.

В активе Грина 11 очков, 8 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.

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6 комментариев
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Зверский клатч от Грина. Ну и спасибо ему за то, что дядю Санжира сегодня не увидим в комментах))
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Но начал то на тоненького, уже в начале первой четверти схватились кто за сердце, кто за лицо… Однако вторую уже концовку затащил 💪🏼
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Ответ Cash_flow
Зверский клатч от Грина. Ну и спасибо ему за то, что дядю Санжира сегодня не увидим в комментах))
Напротив, в такие моменты я просто горжусь им. Другое дело если бы он так играл постоянно было бы супер...)))
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