Стивен Эй Смит: «Майкл Джордан считает, что Скотти Пиппен предал его»

Стивен Эй Смит раскрыл суть конфликта между Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном.

« считает, что предал его.

В своей книге Скотти раскрыл свои чувства к Майклу Джордану, и даже рассказал, как он не выразил ему соболезнования лично по поводу смерти отца. Я разговаривал с Майклом Джорданом по телефону в тот день. И мы слышали, что сказал Скотти Пиппен. Майкл Джордан был под впечатлением, он был занят и не задумывался об этом. Но спустя много лет, когда Скотти Пиппен упомянул о смерти отца Майкла Джордана и сказал, что не принес соболезнования намеренно, Майкл Джордан сказал: «Надеюсь, оно того стоит. Мне больше нечего сказать».

Я достаточно хорошо знаю Майкла Джордана, чтобы понимать, что это значит», – рассказал ведущий ESPN.