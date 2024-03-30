Стивен Эй Смит: «Майкл Джордан считает, что Скотти Пиппен предал его»

Теги Майкл Джордан НБА Скотти Пиппен Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит раскрыл суть конфликта между Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном.

«Майкл Джордан считает, что Скотти Пиппен предал его.

В своей книге Скотти раскрыл свои чувства к Майклу Джордану, и даже рассказал, как он не выразил ему соболезнования лично по поводу смерти отца. Я разговаривал с Майклом Джорданом по телефону в тот день. И мы слышали, что сказал Скотти Пиппен. Майкл Джордан был под впечатлением, он был занят и не задумывался об этом. Но спустя много лет, когда Скотти Пиппен упомянул о смерти отца Майкла Джордана и сказал, что не принес соболезнования намеренно, Майкл Джордан сказал: «Надеюсь, оно того стоит. Мне больше нечего сказать».

Я достаточно хорошо знаю Майкла Джордана, чтобы понимать, что это значит», – рассказал ведущий ESPN.

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11 комментариев
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на самом деле если так, то Скотти крыть нечем. не нужно было это афишировать
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Сын отомстил за отца
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Ну я сомневаюсь что Джордан обиделся, они со Скотти никогда не были друзьями. Они сами говорили что из-за поставленных целей в чемпионате не могли даже видеть друг друга вне площадки. К тому же все знают что вне площадки Майк общался с Баркли и Оакли. Сам поступок Скотти канеш скотский, но если Майкл тогда даже не заметил этого, значит и сейчас по сути ему наплевать
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всё смешалось в доме Джорданов-Пиппенов)
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если собрать все эти высказывания о Майкле, секс.озабоченность, поведение во время карьеры, вроде "не хочу играть, мне мало платят", то создаётся впечатление недалёкости товарища Пипа. очень странная личность, чудак, если не сказать больше.
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А к чему вытряхивать это грязное белье 30-летней давности?
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Ответ quznez
если собрать все эти высказывания о Майкле, секс.озабоченность, поведение во время карьеры, вроде "не хочу играть, мне мало платят", то создаётся впечатление недалёкости товарища Пипа. очень странная личность, чудак, если не сказать больше.
у него кукуха повёрнута да
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Ответ Дмитрий Кораблев
Комментарий скрыт
У Леброна Илгаускас был только в начале карьеры в Кливленде, ни в Майами, ни во втором пришествии в Кливленд, ни в Лейкерс я Илгаускаса не наблюдаю, там даже покруче Пиппена игроки были, есть.
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Ответ denided
Ну я сомневаюсь что Джордан обиделся, они со Скотти никогда не были друзьями. Они сами говорили что из-за поставленных целей в чемпионате не могли даже видеть друг друга вне площадки. К тому же все знают что вне площадки Майк общался с Баркли и Оакли. Сам поступок Скотти канеш скотский, но если Майкл тогда даже не заметил этого, значит и сейчас по сути ему наплевать
Ну тем не менее, спустя более 10 лет после распада Быков, Майкл пригласил Скотти на свою свадьбу, а вот Баркли и Оукли, на фотографиях я не наблюдал... Юинга еще видел...
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