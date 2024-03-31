Режиссер «Последнего танца»: «Думаю, что Скотти Пиппен не посмотрел весь сериал»

Джейсон Хехир высказался о реакции Скотти Пиппена на сериал «Последний танец».

«У меня есть своя теория, которая заключается в том, что не посмотрел весь сериал и услышал от других, что с ним там плохо обошлись. Тогда он сказал: «Я не буду его смотреть». Это моя теория.

Мне больше никогда не удастся поговорить с ним об этом, и мне очень жаль, что моя работа кого-то расстроила. Но если все довольны документальным фильмом, значит, я, вероятно, не выполнил свою работу», – сказал режиссер в подкасте Билла Симмонса.