Никита Курбанов: «ЦСКА переломил ход матча с «Локо» за счет защиты»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Никита Курбанов рассказал, за счет чего ЦСКА справился с «Локомотивом-Кубань».

Армейцы в понедельник победили 86:73. После первой половины красно‑синие уступали 8 очков, но им удалось выиграть третью четверть со счетом 32:16.

– Как ЦСКА после не очень уверенной первой половины матча удалось настолько ярко провести вторую?

– За счет защиты. Мы потом отлично начали играть в защите, и в нападении сразу пришла уверенность. Мы создали ситуацию с открытыми бросками и забили их. Это добавило эмоций.

– Райкович встряхнул команду в перерыве?

– Да. Но это все магия раздевалки. И все встряски должны остаться в ней.

– Наверное, после двух поражений подряд эта победа особенно важна?

– Любая победа дает большой эмоциональный заряд. Второе – мы понимаем, что сегодня нам противостояла очень серьезная команда. И действительно, после двух поражений дома эта победа очень важна. Но не стоит долго упиваться этим успехом, потому что впереди сложные матчи с УНИКСом и «Енисеем» на выезде.

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