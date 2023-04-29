ЦСКА представил сюжет о 6-м матче полуфинала против «Локомотива-Кубань»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Московский ЦСКА представил видеосюжет о 6-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (98:75, 3-3).

«На нас давил результат, мы не могли позволить себе поражения, которое практически завершило бы наш сезон. Рад, что команда отреагировала правильно», – сказал главный армейцев Эмил Райкович.

«Впечатления положительные: сыграли близко к идеалу. В такой баскетбол нам надо было играть всю серию. Но мы не будем расслабляться – еще предстоит седьмая игра. Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться», – отметил капитан команды Никита Курбанов.

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