Никита Курбанов о 7-м матче серии с «Локо»: «Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче серии (98:75, 3-3) рассчитывает на профессионализм коллектива при подходе к решающему противостоянию.

«Впечатления положительные: сыграли близко к идеалу. В такой баскетбол нам надо было играть всю серию. Самой важной задачей по ходу встречи было не сбиться на быстроатакующий баскетбол, потому что мы прекрасно помним, как краснодарцы отыграли «+19» в третьем матче.

То, с каким настроем мы вышли на матч, задало импульс всей игре. Даже если и ошибались в защите, то быстро подстраховывали. Это дало нам уверенность в нападении. Я даже не помню, было ли по ходу сезона, чтобы мы реализовали столько быстрых отрывов. Но мы не будем расслабляться – ещё предстоит седьмая игра. Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться», – сказал Курбанов на послематчевой пресс-конференции.

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