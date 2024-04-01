Стефен Карри о более успешном выступлении «Уорриорз» в гостях: «Нам надо оставаться в отеле перед домашними матчами»

Стеф Карри пошутил по поводу более успешного выступления «Уорриорз» в гостях.

« » после победы в Сан-Антонио имеет показатель 22-15 в выездных матчах и 18-19 на домашней арене.

«Мы комфортно себя чувствуем во враждебной обстановке, полагаемся на защиту. Все это является полной противоположностью прошлому сезону.

Я уже шутил, что нам надо оставаться в отеле перед домашними матчами в Сан-Франциско, ночевать там перед играми, вести себя так, будто мы в гостях, приезжать на арену на автобусе», – сказал .