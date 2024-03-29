Стив Керр: «Любое упоминание лидерских качеств Стефа относительно поступков Дрэймонда – это смешно»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Стив Керр не считает, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.

Об этом ранее заявил эксперт ESPN Джей Уильямс.

«Дрэймонд Грин – взрослый человек. Он сам отвечает за свои действия. Любое упоминание лидерских качеств Стефа Карри относительно поступков Дрэймонда – это смешно и нелепо.

Просто посмотрите, как Стеф продвигал и представлял нашу организацию на протяжении этих 15 лет», – заявил Керр.

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9 комментариев
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Судя по реакции - попали в больное место. Ни Керр ни Стефф ничего не могут сделать с Грином.
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Ответ zippa
Судя по реакции - попали в больное место. Ни Керр ни Стефф ничего не могут сделать с Грином.
С Грином никто и никогда не мог ничего делать. Когда это энергия идёт в правильное русло это гигантский плюс для ГСВ , когда в отрицательную то минус
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Ответ Бахытжан Садыкбеков
Смешно - это профукать прайм Карри из-за выходок этого клоуна. Ни Клэй, ни Грин, ни Уиггинс пока не тянут роль второй звезды чемпионской команды!
Карри в свой прайм уже всё завоевал. Ему уже 36 лет, а это уже ветеранистый ветеран) Дальше только старик. Но то, что люди думают, что у Карри всё еще его прайм в 36 лет, говорит только о его высоком уровне игры. В Лиге сейчас такой же уровень в возрасте 35+ показывают только Леброн и Дюрант.
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+11
с самим Керром надо что-то делать
+4
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с каждой новой выходкой Грина я всё больше окерреваю от Керра
+4
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Ответ zippa
Судя по реакции - попали в больное место. Ни Керр ни Стефф ничего не могут сделать с Грином.
Никто бы не смог
+3
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