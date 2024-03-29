Стив Керр: «Любое упоминание лидерских качеств Стефа относительно поступков Дрэймонда – это смешно»

Стив Керр не считает, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.

Об этом ранее заявил эксперт ESPN Джей Уильямс.

« – взрослый человек. Он сам отвечает за свои действия. Любое упоминание лидерских качеств относительно поступков Дрэймонда – это смешно и нелепо.

Просто посмотрите, как Стеф продвигал и представлял нашу организацию на протяжении этих 15 лет», – заявил .