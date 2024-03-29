Стив Керр: «Любое упоминание лидерских качеств Стефа относительно поступков Дрэймонда – это смешно»
Стив Керр не считает, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.
Об этом ранее заявил эксперт ESPN Джей Уильямс.
«Дрэймонд Грин – взрослый человек. Он сам отвечает за свои действия. Любое упоминание лидерских качеств Стефа Карри относительно поступков Дрэймонда – это смешно и нелепо.
Просто посмотрите, как Стеф продвигал и представлял нашу организацию на протяжении этих 15 лет», – заявил Керр.