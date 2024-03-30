Стив Керр: «Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы Стеф Карри»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Стив Керр сделал комплимент Стефену Карри.

Главный тренер «Уорриорз» считает, что 2-кратный MVP НБА является символом идеального спортсмена. 

«Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы Стеф Карри.

Он близок всем. У него куча поклонников по всему миру, во многом его магия зиждется на том, что он как бы обычный человек, как все остальные. И он осознает свою силу, свое влияние на людей, это проявляется в его взаимодействии с окружающими, будь то раздача автографов или подобные моменты.

Потрясающе наблюдать за ним на ежедневной основе», – заявил Керр.

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4 комментария
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Ну точно не Карри. Я думаю, что это был бы Леброн или Дюрант.
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Ясно, почему Керр так говорит. Но идеальный баскетболист это тело Леброна, психология Джордана и навыки от них обоих.
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Коуч скромничает. Получился бы Стив Керри
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Ответ гений2332
Ну точно не Карри. Я думаю, что это был бы Леброн или Дюрант.
Джаббар, начни он карьеру на 4 года раньше.
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