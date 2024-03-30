Стив Керр: «Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы Стеф Карри»

Стив Керр сделал комплимент Стефену Карри.

Главный тренер «Уорриорз» считает, что 2-кратный MVP является символом идеального спортсмена.

«Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы .

Он близок всем. У него куча поклонников по всему миру, во многом его магия зиждется на том, что он как бы обычный человек, как все остальные. И он осознает свою силу, свое влияние на людей, это проявляется в его взаимодействии с окружающими, будь то раздача автографов или подобные моменты.

Потрясающе наблюдать за ним на ежедневной основе», – заявил .