Виктор Вембаньяма исполнил ответный данк с сопротивлением Трэйса Джексон-Дэвиса. Новичок «Уорриорз» прославился благодаря постеру через француза в марте

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Трэйс Джексон-Дэвис Баскетбол

Виктор Вембаньяма исполнил ответный данк с сопротивлением Трэйса Джексон-Дэвиса.

Новичок «Уорриорз» прославился благодаря постеру через 1-го номера драфта-2023 в марте.

Вембаньяма что-то произнес и сжал кулаки сразу после данка с фолом в воскресной встрече с «Голден Стэйт» (113:117). 

На счету француза 32 очка, 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блок-шота.

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4 комментария
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Что мне нравится в Вите - его спортивная злость и соревновательный дух
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с таким ростом и забить нормальное не смог) крик не о чем в итоге
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Ответ reload
с таким ростом и забить нормальное не смог) крик не о чем в итоге
Нормально воткнул. Должен был кольцо оторвать или щит сломать?
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