Виктор Вембаньяма исполнил ответный данк с сопротивлением Трэйса Джексон-Дэвиса. Новичок «Уорриорз» прославился благодаря постеру через француза в марте

Виктор Вембаньяма исполнил ответный данк с сопротивлением Трэйса Джексон-Дэвиса.

Новичок «Уорриорз» прославился благодаря постеру через 1-го номера драфта-2023 в марте.

что-то произнес и сжал кулаки сразу после данка с фолом в воскресной встрече с « » (113:117).

На счету француза 32 очка, 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блок-шота.