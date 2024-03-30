Виктор Вембаньяма бросил на трибуны мяч, которым Джейлен Брансон набрал 61 очко

Виктор Вембаньяма после финальной сирены в матче с «Никс» бросил мяч на трибуны.

Болельщик был в восторге после того, как поймал мяч, которым был сыгран исторический матч.

«Сперс» победили «Никс» на своей площадке в овертайме со счетом 130:126.

Разыгрывающий нью-йоркской команды установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко. За 43 минуты Брансон реализовал 25 из 47 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 1 перехват.

Новичок « » также обновил личный рекорд по очкам – 40. Француз стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов и 5+ передач в одном матче.