Виктор Вембаньяма бросил на трибуны мяч, которым Джейлен Брансон набрал 61 очко
Виктор Вембаньяма после финальной сирены в матче с «Никс» бросил мяч на трибуны.
Болельщик был в восторге после того, как поймал мяч, которым был сыгран исторический матч.
«Сперс» победили «Никс» на своей площадке в овертайме со счетом 130:126.
Разыгрывающий нью-йоркской команды Джейлен Брансон установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко. За 43 минуты Брансон реализовал 25 из 47 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 1 перехват.
Новичок «Сан-Антонио» Вембаньяма также обновил личный рекорд по очкам – 40. Француз стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов и 5+ передач в одном матче.
а так накармил себе будущее, след. раз Брансон вернёт "подарок".