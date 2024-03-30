Виктор Вембаньяма бросил на трибуны мяч, которым Джейлен Брансон набрал 61 очко

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео болельщики Джейлен Брансон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма после финальной сирены в матче с «Никс» бросил мяч на трибуны.

Болельщик был в восторге после того, как поймал мяч, которым был сыгран исторический матч.

«Сперс» победили «Никс» на своей площадке в овертайме со счетом 130:126.

Разыгрывающий нью-йоркской команды Джейлен Брансон установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко. За 43 минуты Брансон реализовал 25 из 47 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 1 перехват.

Новичок «Сан-Антонио» Вембаньяма также обновил личный рекорд по очкам – 40. Француз стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов и 5+ передач в одном матче.

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13 комментариев
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Я думаю Брансону мяч с проигранного матча нахрен не был нужен
+30
-4
+26
Если кто-то и должен забирать мяч, так это Вемби. На правах победителя матча и хозяина. Он же тоже побил свой рекорд по очкам
+14
-3
+11
Ответ Аркадий Байдерин
Свинcкий поступок)
Порадовал какого-то простого американского подростка в 10-м ряду, и правда сволочь та ещё.
+12
-2
+10
Зачем?
+5
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+5
-10000$ будет?
+4
0
+4
Там Янис на трибуне был чтоли?)
+4
-1
+3
Продаст на аукционе за 61000 $
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подсластил бы поражение, отдав мяч. но молодо, зелено, бывает.
а так накармил себе будущее, след. раз Брансон вернёт "подарок".
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Брансон красавец, что не стал депрессовать по этому поводу - наберет больше и выиграть, тогда и заберет мяч
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