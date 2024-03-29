Кендрик Перкинс – Дрэймонду Грину после очередного удаления: «Ты нуждаешься в помощи»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Кендрик Перкинс посоветовал Дрэймонду Грину разобраться со своими проблемами.

В среду форвард «Уорриорз» заработал удаление в матче с «Мэджик» за споры с судьями.

«Ты нуждаешься в помощи. Ты должен поработать над этим и стать лучше как человек.

Я не говорю о том, что Грину надо изменить свой подход к игре в плане энергии и страсти, но он должен уметь балансировать между этими вещами. Если не найти баланс, то внезапно может случиться так, что тебе понадобится еще больше помощи. И помощь – это нормально, в этом нет ничего такого», - сказал Перкинс в шоу Пэта Макафи.

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18 комментариев
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Зачем ему это? Делает что хочет и кайфует, все остальные кругом подстраиваются.
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Ответ Abdulla
Я абсолютно согласен с Перкинсом. У Грина крыша течёт и очень сильно. Такие вещи могут перетечь во что-то более неприятное и условные броски через себя, наступания на игроков и драки - это ещё цветочки. НБА и Сильвер оооооочень добры к нему. Старик Стерн забанил бы парня на год и минус зарплата. Но сейчас лютует профсоюз, БЛМ и так далее и тому подобное.
Какая удивительная ересь)) старик Стерн забанил на год (даже по факту меньше чем на год) только Рона Артеста, который устроил массовую драку с болельщиками. Ни один поступок Грина даже близко не стоит с тем, что сделал Артест.
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Это скорее нормальным игрокам бывает нужна помощь из-за всякого зверья типа Грина или Моррисов.
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Ответ Luka Sumila
Да же не пытайся, тут такие ребята с отрицательным акью сидят, что иногда думаешь что в специнтернат зашел. Причем смотрят баскет они с 19-20 года дай бог. У них вон Арринас со стволом был в раздевалке, бычил еще с тимейтом, а потом так же после отстранения 2 сезона в НБА отыграл. И как я уже писал: Если у вас Грин такой грязный игрок, такая сволочь - напишите хоть одного игрока, которому он своей "грязной игрой" нанес травму. Хоть 1 игрока. А то напомню вам что тут Грейсон Аллен играет и чет у вас к нему вопросов нет, а он если что людей ломает, причем специально) Тот же Брукс так же много раз шел на травматичные и не нужные фолы)
Легко, это чудовище полетело с ноги в тело Маркизза Криса. Опух палец, он не смог продолжить полноценно игру. Чем это не специальное нанесение травмы? Ждем развернутый ответ. https://www.youtube.com/watch?v=iDuP7-Sd3NU Через игру он наступает на людей, бьет куда не нужно, задевает коленями по голове, но даже такого отморозка дефают и дефают.
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Ну да, удаление за споры с арбитрами - это просто недопустимо!
Как обычно чушь от псевдоэксперта, который настолько печален в поиске инфоповодов, что не придумал ничего оригинальнее как прицепить удаление за разговоры с судьями к нарративу о необходимости помощи в связи с эпизодом с Нуркичем.
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Не понимаю зачем держать таких токсичных людей как грин в команде, ставьте ему условие типа еще один залёт и на выход. А так от него только вред один пока....))
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Ответ Luka Sumila
Да же не пытайся, тут такие ребята с отрицательным акью сидят, что иногда думаешь что в специнтернат зашел. Причем смотрят баскет они с 19-20 года дай бог. У них вон Арринас со стволом был в раздевалке, бычил еще с тимейтом, а потом так же после отстранения 2 сезона в НБА отыграл. И как я уже писал: Если у вас Грин такой грязный игрок, такая сволочь - напишите хоть одного игрока, которому он своей "грязной игрой" нанес травму. Хоть 1 игрока. А то напомню вам что тут Грейсон Аллен играет и чет у вас к нему вопросов нет, а он если что людей ломает, причем специально) Тот же Брукс так же много раз шел на травматичные и не нужные фолы)
Пул?
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Ответ Luka Sumila
Господи, не которых людей в детстве сильно били, иначе я не понимаю как ты вообще информацию так анализируешь. На видео нога летит в подсрачник, а Крисс руку отводит за спину и получает по ней. Виноват Грин? Виноват, не красивое действие. Метил ли он в ногу или руку? Нет, тут нужно быть со всем отбитым на голову, что бы считать такой пинок прицельным. Была ли травма? С учетом что Крисс отыграл и дальше все матчи - какая к черту травма друг? Он даже в следующем матче вышел без бондажа. ГДЕ ТРАВМА ЛЕБОВСКИ??? КУДА ТЫ ЕЕ СПРЯТАЛ?)) Вот грязная игра: https://youtu.be/uUa3c5T6Nug?si=x6LMqNEIq3ChABks Вот то же грязная игра: https://youtu.be/kv0ow3scbOw?si=uJ9pWYGdvYRwXIbx А теперь расскажи нам, Харден получил травму после того как Грин на него наступил? Или Сабонис? Который там изображал боли как при родах, но на МРТ у него даже ушибов не было. Это как же 110кг так наступили, что литовец вообще без повреждений оказался.
Какая чушь! Дело не в том, нанес он травму игроку или нет, а в том, что у Грина поехала кукуха! Он все чаще начинает слетать с катушек во вне игровое время: то душит, то по голове наотмашь бьет. Те видео, что ты привел в качестве примеров грубой игры вообще ни о чем! В обоих случаях - игровой момент. Да, жесткий, может даже излишне, но игровой! Оба игрока пытались накрыть бросок. А Грин просто пытается покалечить людей и это совсем не связано с игрой. И то, что в случае с Сабонисом, последний обошелся без травмы не говорит о том, что Грин все делал правильно. Просто, в принципе, наступать на лежащих людей не хорошо. Но желание сделать другим больно берет вверх, вот поэтому ему и пора ко врачу!
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