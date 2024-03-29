Кендрик Перкинс – Дрэймонду Грину после очередного удаления: «Ты нуждаешься в помощи»

Кендрик Перкинс посоветовал Дрэймонду Грину разобраться со своими проблемами.

В среду форвард «Уорриорз» заработал удаление в матче с «Мэджик» за споры с судьями.

«Ты нуждаешься в помощи. Ты должен поработать над этим и стать лучше как человек.

Я не говорю о том, что надо изменить свой подход к игре в плане энергии и страсти, но он должен уметь балансировать между этими вещами. Если не найти баланс, то внезапно может случиться так, что тебе понадобится еще больше помощи. И помощь – это нормально, в этом нет ничего такого», - сказал в шоу Пэта Макафи.