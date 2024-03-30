Джейлен Брансон: «Виктор Вембаньяма станет одним из величайших игроков в истории»

Джейлен Брансон выразил уважение новичку «Сперс» Виктору Вембаньяме.

«Да, однозначно. Он станет одним из величайших игроков в истории баскетбола.

У него невероятное телосложение, и он уже способен на многое. Отношусь к нему с большим уважением, через него очень сложно забросить», – сказал разыгрывающий « ».

«Никс» уступили «Сперс» в овертайме со счетом 126:130. Брансон установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко.