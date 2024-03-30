Джейлен Брансон: «Виктор Вембаньяма станет одним из величайших игроков в истории»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Джейлен Брансон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Джейлен Брансон выразил уважение новичку «Сперс» Виктору Вембаньяме.

«Да, однозначно. Он станет одним из величайших игроков в истории баскетбола.

У него невероятное телосложение, и он уже способен на многое. Отношусь к нему с большим уважением, через него очень сложно забросить», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка».

«Никс» уступили «Сперс» в овертайме со счетом 126:130. Брансон установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко.

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3 комментария
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«…когда вернет мне тот мяч», - добавил Брансон
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Вембу в Никс, тогда Бостону надо будет еще 5 оллстаров на банку, чтоб на что-то претендовать, если, конечно, Тибод его сам не угробит.
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