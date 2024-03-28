Виктор Вембаньяма на первом месте в рейтинге новичков, Чет Холмгрен – второй, Брэндон Миллер закрепился в тройке

Теги НБА Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Скут Хендерсон Брэндон Миллер Амен Томпсон Кейонте Джордж Дерек Лайвли Джи Джи Джексон Брэндин Подземски Хайме Хакес Баскетбол

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Первый номер драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма занимает первое месте в рейтинге новичков по версии NBA.com.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен на второй позиции, форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер закрепился в тройке. Амен Томпсон («Хьюстон») вплотную приблизился к лидерам.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)

4. Амен Томпсон («Хьюстон») (6)

5. Хайме Хакес («Майами») (4)

6. Дерек Лайвли («Даллас») (5)

7. Кейонте Джордж («Юта») (7)

8. Джи Джи Джексон («Мемфис») (10)

9. Брэндин Подземски («Голден Стэйт») (8)

10. Скут Хендерсон («Портленд»)

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11 комментариев
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Ответ Фома Гордеев
Комментарий скрыт
За отлёт в первом раунде дают кубок Ларри О’Брайена?
+18
-2
+16
Ответ Mikael Rikhard
Амен Томпсон реально хорош?
Да
+6
0
+6
Ну дайте им обоим награду, ну они же оба такие крутые...
+8
-5
+3
о) Скут появился)
+3
0
+3
Ответ Фёдор Молчанов
Какой-то глор утверждал, что Подземельски точно будет в первой сборной.
А чем плох Подземски? Как по мне это супер игрок для ГСВ! У него лучший +/- в команде с огромным отрывом, он весь сезон затыкает дырки на позициях в очень нестабильной команде! Играй он в условном Шарлот, Вашике или Сан Антонио, были бы совершенно другие цифры по очкам и тд, но и так все круто!
+3
0
+3
нет Уитмора(
+1
0
+1
Амен Томпсон реально хорош?
0
0
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Ответ Глиста - перебежчик
нет Уитмора(
Так он на травме же сейчас.
0
0
0
Ответ Василий Атутов
Так он на травме же сейчас.
так рейтинг же накопительный по сезону, если смотреть ближайшие недели, то Хакеса там вообще не должно быть, а Камара дб в топ10
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