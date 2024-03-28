Виктор Вембаньяма на первом месте в рейтинге новичков, Чет Холмгрен – второй, Брэндон Миллер закрепился в тройке

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Первый номер драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма занимает первое месте в рейтинге новичков по версии NBA.com.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен на второй позиции, форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер закрепился в тройке. Амен Томпсон («Хьюстон») вплотную приблизился к лидерам.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)

4. Амен Томпсон («Хьюстон») (6)

5. Хайме Хакес («Майами») (4)

6. Дерек Лайвли («Даллас») (5)

7. Кейонте Джордж («Юта») (7)

8. Джи Джи Джексон («Мемфис») (10)

9. Брэндин Подземски («Голден Стэйт») (8)

10. Скут Хендерсон («Портленд»)