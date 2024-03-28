Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила

Теги Шакил О′Нил Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма повторил показатели легендарного Шакила О’Нила.

Французский центровой стал первым новичком после О’Нила (сезон-1992/93), сделавшим 300 перехватов и блок-шотов в дебютном сезоне.

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньяма 21 раз делал 5 и более блок-шотов за матч. У Брука Лопеса («Милуоки»), который занимает второе место по этому показателю, всего 9 таких матчей.

Это наибольшее количество матчей с 5 блок-шотами для новичка со времен Шакила О’Нила.

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10 комментариев
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Сейчас глянул стату Вити в прошлом сезоне во Франции, очки, подборы идентичные, чуть больше ассистов стало. Т.е. он вообще не обратил внимания, что это НБА, а не Франция
+26
0
+26
Французский центровой стал первым новичком после О’Нила (сезон-1992/93), сделавшим 300 перехватов и блок-шотов в дебютном сезоне

В сумме он набрал 300 блоков + перехватов, а не по 300 перехватов и блок шотов.
+17
0
+17
потрясающее конечно стал влияние оказывать, на соперника и его игру
+13
-1
+12
Ответ Сергей
Сейчас глянул стату Вити в прошлом сезоне во Франции, очки, подборы идентичные, чуть больше ассистов стало. Т.е. он вообще не обратил внимания, что это НБА, а не Франция
Ещё и минут в НБА меньше играет, а стата чуть лучше
+12
0
+12
Блок-шоты в дебютном сезоне:

1. Мануте Бол - 397 (1985-86, 80 матчей, 5,0 блока за матч)

2. Дэвид Робинсон - 319 (1989-90, 82 матча, 3,9 блока за матч)

3. Шакил О’Нил - 286 (1992-93, 81 матч, 3,5 блока за матч)

4. Марк Итон - 275 (1982-83, 81 матч, 3,4 блока за матч)

5. Алонзо Моурнинг - 271 (1992-93, 78 матчей, 3,5 блока за матч)

6. Виктор Вембаньяма - 222 (2023-24, 64 матча, 3,5 блока за матч)

Это чисто блоки! Не Стило-блоки, а только блок-шоты. Это шестой лучший результат для новичков НБА.
+11
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+11
Витя ещё пришпорит...
+8
0
+8
Ну всё, скоро Шак начнёт его скртыно хейтить, набарасывая постоянно ерунду.
+8
-3
+5
Ответ scorp19
Ну всё, скоро Шак начнёт его скртыно хейтить, набарасывая постоянно ерунду.
Так уже
https://www.sports.ru/basketball/1115606693-shakil-onil-vedete-sebya-tak-budto-nikogda-ranshe-ne-videli-takogo-par.html
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