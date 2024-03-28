Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила

Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма повторил показатели легендарного Шакила О’Нила.

Французский центровой стал первым новичком после О’Нила (сезон-1992/93), сделавшим 300 перехватов и блок-шотов в дебютном сезоне.

В нынешнем сезоне 20-летний 21 раз делал 5 и более блок-шотов за матч. У Брука Лопеса («Милуоки»), который занимает второе место по этому показателю, всего 9 таких матчей.

Это наибольшее количество матчей с 5 блок-шотами для новичка со времен Шакила О’ .