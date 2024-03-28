Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила
Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма повторил показатели легендарного Шакила О’Нила.
Французский центровой стал первым новичком после О’Нила (сезон-1992/93), сделавшим 300 перехватов и блок-шотов в дебютном сезоне.
В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньяма 21 раз делал 5 и более блок-шотов за матч. У Брука Лопеса («Милуоки»), который занимает второе место по этому показателю, всего 9 таких матчей.
Это наибольшее количество матчей с 5 блок-шотами для новичка со времен Шакила О’Нила.
В сумме он набрал 300 блоков + перехватов, а не по 300 перехватов и блок шотов.
1. Мануте Бол - 397 (1985-86, 80 матчей, 5,0 блока за матч)
2. Дэвид Робинсон - 319 (1989-90, 82 матча, 3,9 блока за матч)
3. Шакил О’Нил - 286 (1992-93, 81 матч, 3,5 блока за матч)
4. Марк Итон - 275 (1982-83, 81 матч, 3,4 блока за матч)
5. Алонзо Моурнинг - 271 (1992-93, 78 матчей, 3,5 блока за матч)
6. Виктор Вембаньяма - 222 (2023-24, 64 матча, 3,5 блока за матч)
Это чисто блоки! Не Стило-блоки, а только блок-шоты. Это шестой лучший результат для новичков НБА.
https://www.sports.ru/basketball/1115606693-shakil-onil-vedete-sebya-tak-budto-nikogda-ranshe-ne-videli-takogo-par.html