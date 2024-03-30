Тони Кукоч: «Никола Йокич еще не достиг уровня Владе Диваца и Дино Раджи»

Тони Кукоч считает, что Никола Йокич еще не достиг уровня легендарных европейцев.

« не атлет, он не умеет быстро бегать и не прыгает, как американские студенты, но он обладает невероятным умением вводить игру в тот ритм, который ему подходит. Когда он вводит игру в подходящий ему ритм, он может делать все, что захочет.

Он еще не достиг уровня Зала славы, но, возможно, достигнет. Несмотря на статистику, Йокич не достиг уровня и Дино Раджи.

30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он обращался с мячом при своем росте, Раджа – тем, как он мог получить мяч под кольцом и забросить его с другой стороны. Все, кто помнит , знают, как он доминировал на позиции центрового. Жаль, что его ахилловы сухожилия так его беспокоили. Йокич значительно прибавил и может улучшить свою игру еще больше», – сказал трехкратный чемпион в составе «Чикаго».