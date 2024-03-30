Тони Кукоч: «Никола Йокич еще не достиг уровня Владе Диваца и Дино Раджи»
Тони Кукоч считает, что Никола Йокич еще не достиг уровня легендарных европейцев.
«Йокич не атлет, он не умеет быстро бегать и не прыгает, как американские студенты, но он обладает невероятным умением вводить игру в тот ритм, который ему подходит. Когда он вводит игру в подходящий ему ритм, он может делать все, что захочет.
Он еще не достиг уровня Зала славы, но, возможно, достигнет. Несмотря на статистику, Йокич не достиг уровня Владе Диваца и Дино Раджи.
30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он обращался с мячом при своем росте, Раджа – тем, как он мог получить мяч под кольцом и забросить его с другой стороны. Все, кто помнит Сабониса, знают, как он доминировал на позиции центрового. Жаль, что его ахилловы сухожилия так его беспокоили. Йокич значительно прибавил и может улучшить свою игру еще больше», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Дивац - 0 попаданий в символические сборные, 0 МВП плэйофф, 0 МВП регулярки. Куда Йокичу до него
К тому же вражда между Хорватами и Сербами.
Влади Дивац и Дино Раджа, безусловно хороши были в свое время. Но не более.
Йокич в конце карьеры если уж не превзойдет всех центровых НБА, то встанет вровень c Каримом и Уилтом, остальных он точно обойдет.
Более того, Лука тоже всех их переплюнул.
Кукоча корёжит от того, что сейчас эта парочка доминирует.
Но как хорват, Кукоч сравнивает Йокича с хорватом Раджей и все же с сербом Дивацем.