Тони Кукоч: «Никола Йокич еще не достиг уровня Владе Диваца и Дино Раджи»

Теги Денвер НБА Владе Дивац Тони Кукоч Арвидас Сабонис Никола Йокич Дино Раджа Баскетбол

Тони Кукоч считает, что Никола Йокич еще не достиг уровня легендарных европейцев.

«Йокич не атлет, он не умеет быстро бегать и не прыгает, как американские студенты, но он обладает невероятным умением вводить игру в тот ритм, который ему подходит. Когда он вводит игру в подходящий ему ритм, он может делать все, что захочет.

Он еще не достиг уровня Зала славы, но, возможно, достигнет. Несмотря на статистику, Йокич не достиг уровня Владе Диваца и Дино Раджи.

30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он обращался с мячом при своем росте, Раджа – тем, как он мог получить мяч под кольцом и забросить его с другой стороны. Все, кто помнит Сабониса, знают, как он доминировал на позиции центрового. Жаль, что его ахилловы сухожилия так его беспокоили. Йокич значительно прибавил и может улучшить свою игру еще больше», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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39 комментариев
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Дивац - 0 попаданий в символические сборные, 0 МВП плэйофф, 0 МВП регулярки. Куда Йокичу до него
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Тони, ты серьезно?)
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Этому больше не наливать
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Ну хоть Жана Табака уже догнал!?
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Даже если Йокич завершит завтра, он попадет в Зал славы вообще без вопросов.
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Не достиг потому что превзошёл.
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Чувствуется зависть.
К тому же вражда между Хорватами и Сербами.
Влади Дивац и Дино Раджа, безусловно хороши были в свое время. Но не более.
Йокич в конце карьеры если уж не превзойдет всех центровых НБА, то встанет вровень c Каримом и Уилтом, остальных он точно обойдет.
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Бред старой гвардии. Дивац и Раджа рядом не валялись с Николой. Кукоч, лучший шестой, потому что играл с великим.
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Йокич переплюнул ВСЕХ югославов, это очевидно. Кукоча, Диваца, Раджу, Петровича - вообще всех. Это очевидно.
Более того, Лука тоже всех их переплюнул.
Кукоча корёжит от того, что сейчас эта парочка доминирует.
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Действительно, надо делать 30+15+10 в среднем по сезону, чтобы Кукоч был доволен))
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Очень уважаю Тони, но здесь я с ним не согласен совсем! Никола чертовски хорош, настоящий лидер и чемпион!☝️
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Как заколебали старики. Йокич уже их всех превзошел, а ему даже 30 нет
+16
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+15
Ответ Crestbook
Ну хоть Жана Табака уже догнал!?
ничего себе вы вспомнили))))
+13
0
+13
Ответ Руслан Бекиров
Тони, ты серьезно?)
Неа, просто бесплатный алкоголь меняет человека :(
+13
-1
+12
всегда импонировал Кукоч. Но тут он конечно наморосил
+10
0
+10
Кукоч видел вообще список двукратных мвп и мвп финала, которых не включили в зал славы? Я вот не видел. Полагаю, что его не существует
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0
+7
Ответ Crestbook
Ну хоть Жана Табака уже догнал!?
примерно уровень Мартина Мююрсеппа. до Жана ещё пару МВП надо взять. далее очень долгий путь предстоит до крутого дримшейкера Марцина Гортата.
+6
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он всех уже обогнал)
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Но, если брать в разрезе НБА, то он стал чемпионом...
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Ну надеюсь, хотя бы Миличича Джокер превзошёл
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0
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Ответ Король Лев
Чувствуется зависть. К тому же вражда между Хорватами и Сербами. Влади Дивац и Дино Раджа, безусловно хороши были в свое время. Но не более. Йокич в конце карьеры если уж не превзойдет всех центровых НБА, то встанет вровень c Каримом и Уилтом, остальных он точно обойдет.
Возможно.
Но как хорват, Кукоч сравнивает Йокича с хорватом Раджей и все же с сербом Дивацем.
+5
-1
+4
- Уже давным давно как лучший европеец в нба
+4
-1
+3
Ответ Король Лев
Чувствуется зависть. К тому же вражда между Хорватами и Сербами. Влади Дивац и Дино Раджа, безусловно хороши были в свое время. Но не более. Йокич в конце карьеры если уж не превзойдет всех центровых НБА, то встанет вровень c Каримом и Уилтом, остальных он точно обойдет.
Расселла тоже?)
+3
0
+3
Ответ Мага2101
ничего себе вы вспомнили))))
Табак - суперзвезда! После его данка Хорватия вышла вперед в матче против США на олимпиаде)
+2
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+2
Ага, в зал славы вон Тим Хардуэй включен, а Йокич ещё не превзошел его будто-то...
+2
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Ответ Crestbook
Ну хоть Жана Табака уже догнал!?
)) Ещё если помните был ещё такой Бруно Шундов, вот его уровня точно нет ))
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Ответ Yaroslove
)) Ещё если помните был ещё такой Бруно Шундов, вот его уровня точно нет ))
был такой, но писали его обычно Сундов
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Что называется накинул на вентилятор
+1
0
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ахахаххахахахах смешно
+1
0
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- Уже давным давно как лучший европеец в нба
+1
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+1
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