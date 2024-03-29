Шакил О’Нил составил четверку лучших «больших» в истории НБА. Никола Йокич не попал
Шакил О’Нил назвал четверку лучших «больших» в истории НБА.
В версию «горы Рашмор» с величайшими бигменами знаменитому центровому нельзя было включить самого себя.
«Мы должны взять мистера Билла Расселла, за его чемпионские титулы. Мы должны взять Карима Абдул-Джаббара. Мы должны взять Хакима Оладжувона, потому что я не мог остановить этого мазафакера. И мы должны взять еще одного самого доминирующего игрока всех времен Уилта Чемберлена», – заявил О’Нил.
Поэтому интрига лишь в том, вместо кого он себя здесь включил бы)
Позиция БОЛЬШИХ прошла мимо меня 🤦🏼♂️
Косяк 🤷🏼♂️
В свой лучший сезон Рассел набирал 18.9 очка в среднем с 45.7% реализации, но в этот же год средняя стата Чемберлена была 50.4 очков при более чем 50% с игры! Мне было бы очень интересно посмотреть как один игрок соло выигрывает матчи и как соперник с этим ничего не может сделать!
А вот Хаким и сегодня бы доминировал на обеих половинах не хуже чем в 90е