Шакил О’Нил составил четверку лучших «больших» в истории НБА. Никола Йокич не попал

Шакил О’Нил назвал четверку лучших «больших» в истории НБА.

В версию «горы Рашмор» с величайшими бигменами знаменитому центровому нельзя было включить самого себя.

«Мы должны взять мистера , за его чемпионские титулы. Мы должны взять . Мы должны взять , потому что я не мог остановить этого мазафакера. И мы должны взять еще одного самого доминирующего игрока всех времен », – заявил О’Нил.