Шакил О’Нил составил четверку лучших «больших» в истории НБА. Никола Йокич не попал

Теги Уилт Чемберлен Шакил О′Нил НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Хаким Оладжувон Никола Йокич Баскетбол

Шакил О’Нил назвал четверку лучших «больших» в истории НБА.

В версию «горы Рашмор» с величайшими бигменами знаменитому центровому нельзя было включить самого себя.

«Мы должны взять мистера Билла Расселла, за его чемпионские титулы. Мы должны взять Карима Абдул-Джаббара. Мы должны взять Хакима Оладжувона, потому что я не мог остановить этого мазафакера. И мы должны взять еще одного самого доминирующего игрока всех времен Уилта Чемберлена», – заявил О’Нил.

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28 комментариев
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Ну я конечно все понимаю, но Йокичу пока ещё рановато быть в этом списке. Шак прав
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Ну логично, вместо кого тут Йокича ставить
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Ну так Шак и себя не включил. А у него достижений то поболя
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Ответ culpa
В тексте написано, что условием рейтинга был запрет на включение самого себя. Поэтому интрига лишь в том, вместо кого он себя здесь включил бы)
Ну кстати я эту строчку проглядел. Так что да. Но даже если так - Йокичу в эту компанию рановато
+17
-1
+16
Ответ Харламов Никита
Комментарий скрыт
На какого Джордана игравшего на позиции большого обижен Шак? На Деандре?
+12
-1
+11
а, и правда, кого убрать в пользу Йокича?
+9
-1
+8
Ответ armageddon123456
Ну так Шак и себя не включил. А у него достижений то поболя
В тексте написано, что условием рейтинга был запрет на включение самого себя.
Поэтому интрига лишь в том, вместо кого он себя здесь включил бы)
+8
-1
+7
Ответ КристапсПорзингис
Сложно кого то из этого списка вычеркнуть !но все же Тим Данкан где?😏
Тим - 4-ка, тут "большие" в своем узком значении - центры.
+4
0
+4
Ответ TurboMen
Не думаю что там прям Рассел решал, наверное команда всё-таки в целом была хорошая. Рассел делал одно, очки набирали другие, пасовали третьи.
Они по позиции друг против друга играли.
+5
-1
+4
Ответ Birdman NBA
На какого Джордана игравшего на позиции большого обижен Шак? На Деандре?
Прошу прощения 🤷🏼‍♂️
Позиция БОЛЬШИХ прошла мимо меня 🤦🏼‍♂️
Косяк 🤷🏼‍♂️
+4
-1
+3
Ответ TurboMen
Рассел практически одного возраста с Чемберленом, они играли в одну и ту же эпоху, но насколько же Чемберлен более крутой чем Рассел! Может команда у Бостона и была хорошая, баскетбол это всё-таки командный вид спорта, но личная стата была просто многократно лучше у Уилта! В свой лучший сезон Рассел набирал 18.9 очка в среднем с 45.7% реализации, но в этот же год средняя стата Чемберлена была 50.4 очков при более чем 50% с игры! Мне было бы очень интересно посмотреть как один игрок соло выигрывает матчи и как соперник с этим ничего не может сделать!
Просто нужно очень сильно превзойти свое время, Уилт это сделал. Он настолько превзошёл свою эпоху что все на полном серьёзе говорят что он играл с пожарниками, будто Уилт это игрок из нашего времени
+3
0
+3
Рассел практически одного возраста с Чемберленом, они играли в одну и ту же эпоху, но насколько же Чемберлен более крутой чем Рассел! Может команда у Бостона и была хорошая, баскетбол это всё-таки командный вид спорта, но личная стата была просто многократно лучше у Уилта!
В свой лучший сезон Рассел набирал 18.9 очка в среднем с 45.7% реализации, но в этот же год средняя стата Чемберлена была 50.4 очков при более чем 50% с игры! Мне было бы очень интересно посмотреть как один игрок соло выигрывает матчи и как соперник с этим ничего не может сделать!
+4
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+2
Правильный список. Ничего удивительного!
+4
-3
+1
Ответ TurboMen
Рассел практически одного возраста с Чемберленом, они играли в одну и ту же эпоху, но насколько же Чемберлен более крутой чем Рассел! Может команда у Бостона и была хорошая, баскетбол это всё-таки командный вид спорта, но личная стата была просто многократно лучше у Уилта! В свой лучший сезон Рассел набирал 18.9 очка в среднем с 45.7% реализации, но в этот же год средняя стата Чемберлена была 50.4 очков при более чем 50% с игры! Мне было бы очень интересно посмотреть как один игрок соло выигрывает матчи и как соперник с этим ничего не может сделать!
То что Чемберлен против пожарников набивал стату это одно. Друг против друга они играли иначе, потому что как раз Рассел хорошо защищался, вон на какой-то матч Уилт в итоге не вышел даже.
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Ответ Evgeniy 72
Ложь, Расселл сам говорил, что против Уилта он никто. Я верю Расселлу, а не тебе.
Не так он говорил. Он говорил "только я знаю насколько ты хорош". И в по он один раз не вышел, забоялся и они поссорились из-за этого.
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Йокич как баскетболист по навыкам намного сильнее Шака. А Шак - намного сильнее Йокича как атлет. Если Йокич возьмет три перстня, то его будут считать круче Шака. Останется с одним - будет котироваться ниже Вильта, Карима, Шака, Тима.
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Ответ havoc3
Рассел ГОАТ в этой компании. Единственный кто и в нынешенее время играл бы не хуже.
Рассел в сегодняшней эпохе был бы прокаченной версией Дрэймонда Грина, точно не затерявшийся игрок, но и точно не претендующий на МВП
А вот Хаким и сегодня бы доминировал на обеих половинах не хуже чем в 90е
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