Никола Йокич о 1-м месте на Западе: «Важнее всего обходиться без травм и показывать хорошую игру»

Никола Йокич расставил приоритеты.

У центрового « » спросили, нуждается ли команда в занятии 1-го места на Западе по итогам регулярки.

«Правда не знаю. Считаю, что выбирать соперников по плей-офф – не самое лучшее занятие. Никогда этим не занимался. Надо выходить, выигрывать каждый матч и справляться с лучшими соперниками.

Важнее всего обходиться без травм и показывать хорошую игру. Это самое главное», – считает .