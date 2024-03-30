Никола Йокич о 1-м месте на Западе: «Важнее всего обходиться без травм и показывать хорошую игру»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич расставил приоритеты.

У центрового «Денвера» спросили, нуждается ли команда в занятии 1-го места на Западе по итогам регулярки.

«Правда не знаю. Считаю, что выбирать соперников по плей-офф – не самое лучшее занятие. Никогда этим не занимался. Надо выходить, выигрывать каждый матч и справляться с лучшими соперниками.

Важнее всего обходиться без травм и показывать хорошую игру. Это самое главное», – считает Йокич.

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