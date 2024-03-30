Марк Лор: «Мы с Алексом Родригесом все равно станем владельцами «Миннесоты»

Марк Лор и Алекс Родригес не отказались о намерения приобрести «Миннесоту».

Бизнес-партнеры утверждают, что они не нарушали какую-либо часть соглашения с нынешним владельцем «Вулвз» Гленом Тэйлором, и заявили, что его претензии к ним являются «полным игнорированием контракта».

Лор и Родригес обвиняют Тэйлора в том, что он сфабриковал факты, чтобы отказаться от сделки, которая перестала быть для него финансово выгодной.

«Мы станем владельцами «Миннесоты». Это всего лишь вопрос времени и того, сколько боли Глен хочет причинить болельщикам, игрокам, городу и сообществу. Это его выбор. Без этого можно было обойтись», – заявил Лор.

Лор и Родригес в 2021 году достигли с Тэйлором соглашения о покупке «Миннесоты» четырьмя частями, начиная с 20% за 1,5 миллиарда долларов с последующим 4-процентным повышением суммы при каждом из следующих платежей. В настоящее время они владеют 36% акций и находились в процессе приобретения еще 40% примерно за 600 миллионов долларов.

В этот момент Тэйлор объявил, что Лор и Родригес пропустили дедлайн для закрытия сделки 27 марта и что команда больше не продается.

Лор и Родригес сослались на пункт договора купли-продажи (раздел 6.4, часть А), в котором говорится, что покупатели должны получить автоматическое продление на 90 дней, если они предоставили заверенные финансовые подписки, но все еще ожидают одобрения со стороны НБА. По их словам, обязательства были представлены 21 марта, за шесть дней до крайнего срока. Одобрение сделки со стороны находится в процессе.