Билл Симмонс о продаже «Миннесоты»: «Зачем продавать сейчас, когда можно получить огромный чек за расширение лиги?»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Даллас Миннесота НБА Глен Тэйлор Марк Кьюбан Билл Симмонс Баскетбол

Билл Симмонс поделился мыслями о сделке по продаже «Миннесоты».

«В последнее время я пришел к выводу, что стоимость расширения лиги может дойти до 9 миллиардов долларов. Это сумма, на которой я остановился в результате разговоров с несколькими людьми. Она будет поделена между двумя командами, так что по 4,5 миллиарда на каждого. Выше, чем оценочная стоимость «Санз». Каждый владелец получит по 300 миллионов, деньгами. «Просто перешлите их на мой счет».

Что интересно. Им не надо делиться этими деньгами с игроками. Прямой платеж. Так что если вы продаете команду, возникает вопрос. Он относится к сделке Майкла Джордана и даже к сделке Марка Кьюбана, хоть она и планировалась в течение года. Зачем продавать сейчас, когда можно получить этот огромный чек за расширение?

Все эти разговоры о «Миннесоте» начались год назад. О проблемах с деньгами. О том, что они с трудом наскребали на платеж в последний момент. Люди следили за этой сделкой», – рассказал журналист The Ringer Билл Симмонс.

Владелец «Тимбервулвз» Глен Тэйлор отменил последний этап сделки по продаже клуба в связи с истечением срока оформления платежей.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что есть какие-то реальные перспективы, а не просто разговоры, которые идут уже десятилетиями? Если продать клуб сейчас, а заработанное вложить в S&P 500, то весьма вероятно эти 300 млн. получить быстрее чем случится это самое расширение, если оно вообще произойдет.
+1
0
+1
Все, кто умеют считать, сделали бы так же, как Тейлор. Какие тут могут быть вопросы?
Ничего личного ;)
+1
-1
0
Человек не ожидал от Финча таких успехов. Искал причину не продавать, нашел. Молодец. Какие вопросы вообще?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий