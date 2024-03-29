Билл Симмонс о продаже «Миннесоты»: «Зачем продавать сейчас, когда можно получить огромный чек за расширение лиги?»

Билл Симмонс поделился мыслями о сделке по продаже «Миннесоты».

«В последнее время я пришел к выводу, что стоимость расширения лиги может дойти до 9 миллиардов долларов. Это сумма, на которой я остановился в результате разговоров с несколькими людьми. Она будет поделена между двумя командами, так что по 4,5 миллиарда на каждого. Выше, чем оценочная стоимость «Санз». Каждый владелец получит по 300 миллионов, деньгами. «Просто перешлите их на мой счет».

Что интересно. Им не надо делиться этими деньгами с игроками. Прямой платеж. Так что если вы продаете команду, возникает вопрос. Он относится к сделке и даже к сделке , хоть она и планировалась в течение года. Зачем продавать сейчас, когда можно получить этот огромный чек за расширение?

Все эти разговоры о «Миннесоте» начались год назад. О проблемах с деньгами. О том, что они с трудом наскребали на платеж в последний момент. Люди следили за этой сделкой», – рассказал журналист The Ringer Билл Симмонс.

Владелец «Тимбервулвз» Глен Тэйлор отменил последний этап сделки по продаже клуба в связи с истечением срока оформления платежей.