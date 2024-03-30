Эксперт считает, что Глен Тэйлор нарушил условия контракта, в одностороннем порядке отменив сделку по продаже «Миннесоты»

Эксперт считает, что владелец «Вулвз» Глен Тэйлор нарушил условия контракта.

Глава компании Toy’n Around Дэн Боулинг поделился своим мнением об отмене сделки по продаже «Миннесоты».

Владелец «Тимбервулвз» Глен Тэйлор на этой неделе объявил Алексу Родригесу и Марку Лору о том, что решил не продавать клуб.

Боулинг считает, что Тэйлор нарушает условия заключенного ранее контракта и все равно вынужден будет продать «Вулвз».

«Все спрашивают мое мнение о ситуации с отменой сделки.

1. В контакте между сторонами четко прописаны опции по закрытию сделки. Все сводится к тому, что должна одобрить продажу, прежде чем они смогут закрыть сделку, следовательно, она продлевается автоматически.

Получается, что если НБА не одобрит, вы не будете платить за владение клубом. Это прописано в контракте. Итак, Глен Тэйлор нарушает контракт. Кроме того, дата 27 марта является вымышленной, реальный срок – конец июня, поскольку они ожидают одобрения со стороны НБА.

2. Я не уверен, почему Глен продолжает выдавать ложные заявления относительно контрольных дат, что он делал неоднократно, хотя уже много раз становилось понятно, что он не разбирается в нюансах своей собственной сделки. Алекс Родригес и Марк Лор – его партнеры, даже если они не получат следующие 40%. Алекс и Марк точно помогли повысить стоимость компании – Глен не может просто взять и забрать все обратно.

3. Что будет дальше: Марк и Алекс редко обсуждают слухи и ложные заявления, поэтому хранят молчание. Однако выпуск Гленом пресс-релизов и заявление о том, что команда не продается, заставит их действовать.

Я уверен, что скоро вы услышите версию Марка и Алекса по этой ситуации.

4. Чем все закончится: репутация Глена испортится еще сильнее, поскольку он будет вынужден продать свои акции из-за того, что не разобрался в своей собственной сделке», – написал Дэн Боулинг.