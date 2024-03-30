Майкл Мэлоун: «Я бы тоже не стал продавать «Миннесоту»

Майкл Мэлоун отдал должное «Миннесоте».

«Тимбервулвз» в пятницу победили действующих чемпионов в со счетом 111:98 и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

Главный тренер «Наггетс» заявил, что понимает решение владельца клуба Глена Тэйлора, который на этой неделе объявил об отмене сделки по продаже клуба.

«В Миннесоте определенно есть чему порадоваться, если мы говорим о местной команде. Я бы тоже не стал ее продавать», – заявил .

У «Вулвз» впервые с 2004 года 50 побед в регулярном чемпионате.