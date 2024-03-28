«Команда больше не продается». Алексу Родригесу и Марку Лору не удалось завершить сделку по покупке «Миннесоты»

Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор заявил, что команда больше не продается.

«Тимбервулвс» объявили, что процесс продажи команды бывшей суперзвезде MLB Алексу Родригесу и его деловому партнеру Марку Лору прекращен из-за непредоставления необходимых документов.

Срок действия права на приобретение контрольного пакета акций организации истек. Закрытие сделки должно было произойти в течение 90 дней с момента уведомления, направленного Лором и Родригесом. Срок истек 27 марта.

«Я продолжу работать с Марком, Алексом и остальными членами группы владельцев, чтобы обеспечить нашим командам необходимые ресурсы для соперничества на самом высоком уровне на площадке и за ее пределами. «Тимбервулс» и «Линкс» больше не продаются», – сказал нынешний владелец клубов Глен Тэйлор.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, отношения между Тэйлором и его преемниками – Лором и Родригесом – разладились за последние два с лишним года. Лор и Родригес собрали деньги, необходимые для покупки контрольного пакета акций клуба, но Тэйлор утверждает, что они не соблюдали оговоренные сроки на протяжении всего переходного периода.