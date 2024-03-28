«Команда больше не продается». Алексу Родригесу и Марку Лору не удалось завершить сделку по покупке «Миннесоты»

Теги Миннесота НБА Глен Тэйлор Миннесота жен Алекс Родригес Баскетбол

Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор заявил, что команда больше не продается.

«Тимбервулвс» объявили, что процесс продажи команды бывшей суперзвезде MLB Алексу Родригесу и его деловому партнеру Марку Лору прекращен из-за непредоставления необходимых документов.

Срок действия права на приобретение контрольного пакета акций организации истек. Закрытие сделки должно было произойти в течение 90 дней с момента уведомления, направленного Лором и Родригесом. Срок истек 27 марта.

«Я продолжу работать с Марком, Алексом и остальными членами группы владельцев, чтобы обеспечить нашим командам необходимые ресурсы для соперничества на самом высоком уровне на площадке и за ее пределами. «Тимбервулс» и «Линкс» больше не продаются», – сказал нынешний владелец клубов Глен Тэйлор.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, отношения между Тэйлором и его преемниками – Лором и Родригесом – разладились за последние два с лишним года. Лор и Родригес собрали деньги, необходимые для покупки контрольного пакета акций клуба, но Тэйлор утверждает, что они не соблюдали оговоренные сроки на протяжении всего переходного периода.

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4 комментария
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Ответ Insamo217
продавали продавали лет 5 и так не продали)
Покупали, но так и не купили) долго бабки собирали
+3
0
+3
с Эдвардсом конечно продавать не стоит))
+2
0
+2
продавали продавали лет 5 и так не продали)
0
0
0
бизнес по...)
0
0
0
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