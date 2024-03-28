Алекс Родригес и Марк Лор: «Заявление Глена Тэйлора является печальным примером раскаяния продавца»

Теги Миннесота НБА Глен Тэйлор Миннесота жен Алекс Родригес Баскетбол

Алекс Родригес и Марк Лор сделали заявление по поводу покупки «Миннесоты».

«Мы огорчены сегодняшним публичным заявлением Глена Тэйлора. Мы выполнили свои обязательства, располагаем всем необходимым финансированием и полны решимости завершить покупку команды, как только НБА одобрит сделку.

Заявление Глена Тэйлора является печальным примером раскаяния продавца, которое является недальновидным и разрушительным для команды и болельщиков в ходе исторического победного сезона», – говорится в заявлении.

Ранее сегодня нынешний владелец «Тимбервулвс» и «Линкс» Глен Тэйлор заявил, что команды больше не продаются, поскольку срок действия права на приобретение контрольного пакета акций истек.

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2 комментария
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Мужик нашел наконец франчайза, понятно что через пару-тройку лет команда будет стоить на пол ярда больше. Вот и слил ребят грамотно
+12
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+12
У Родригеса просто не было достаточно денег на покупку клуба. Он мурыжел нынешнего владельца «завтраками» и параллельно искал деньги.
По итогу продавать клуб людям, у которых нет денег, довольно рискованно. Я думаю, само НБА в конце концов намекнуло, что не стоит передавать клуб в руки Родригесу.
+4
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+4
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