Алекс Родригес и Марк Лор: «Заявление Глена Тэйлора является печальным примером раскаяния продавца»

Алекс Родригес и Марк Лор сделали заявление по поводу покупки «Миннесоты».

«Мы огорчены сегодняшним публичным заявлением Глена Тэйлора. Мы выполнили свои обязательства, располагаем всем необходимым финансированием и полны решимости завершить покупку команды, как только одобрит сделку.

Заявление Глена Тэйлора является печальным примером раскаяния продавца, которое является недальновидным и разрушительным для команды и болельщиков в ходе исторического победного сезона», – говорится в заявлении.

Ранее сегодня нынешний владелец «Тимбервулвс» и «Линкс» Глен Тэйлор заявил, что команды больше не продаются, поскольку срок действия права на приобретение контрольного пакета акций истек.