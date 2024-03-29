ЦСКА собрал 3,5 млн рублей для пострадавших при теракте в «Крокусе» на матче против «Зенита»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Зенит болельщики Единая лига ВТБ Баскетбол

ЦСКА собрал 3,5 млн рублей для пострадавших при теракте в «Крокусе».

Об этом рассказал президент московского клуба Андрей Ватутин.

«Хочу сказать спасибо каждому зрителю, который пришел сегодня на матч. Вместе мы смогли собрать 3,5 млн рублей, которые отправим в фонд пострадавших от теракта.

Очень жаль, что не смогли порадовать победой, но уверен, что матч понравился. И еще раз спасибо каждому зрителю», – сказал Ватутин.

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